公車候車亭結合動漫創作 台中州廳站候車亭創意亮相

2018年12月19日 06:19 中時 陳世宗

市府新聞局透過合作將漫畫角色融入公共空間，為城市再添新的拍照打卡熱點。（陳世宗翻攝）

台中市創意動漫公車候車亭正式亮相！台中市政府與漫畫從業人員職業工會合作，邀請台中在地漫畫家心融和RANDA在台中州廳站候車亭，以「台中逐跡，留下足跡」為設計理念進行站體創意施作，畫作內容遍及台中各大景點古蹟及美食，並融入大富翁遊戲的元素，設計5個擬人化的知名景點，可愛又吸睛。

市府新聞局盼透過合作將漫畫角色融入公共空間，也提供在地漫畫家創作舞台，為城市再添新的拍照打卡熱點。

漫畫家RANDA指出，這次合作特別設計以台中多個著名景點，包括台中州廳、摩天輪、逢甲夜市、歌劇院、勤美綠園道等，透過擬人化方式創造虛擬角色，盼進一步推動觀光與動漫發展。

漫畫家心融表示，她從花蓮來台中10年，在東海大學念書、一中學漫畫、南屯找工作，許多踏過的足跡串連成一段段的回憶；希望大家搭乘公車時，就像是大富翁遊戲「下一格機會命運，下一站緣分際遇」，可以在台中找到與自己共鳴的地方。

新聞局強調，台中在地創作者豐沛且兼具才能與潛力，市府除持續推動台中動漫產業發展，扶植在地漫畫家，也與文化部合作在水湳智慧城的中台灣電影中心共同打造國家級漫畫博物館；並規畫第四市場漫畫插畫家進駐計畫，全力培育人才與扶植產業發展，進一步提升台灣漫畫產業能量。

(中時 )