三立鐵三角不保？梁文傑連任 主播辣妻被高薪挖角

2019年01月08日 21:14 中時電子報 吳玫穎

梁文傑議員連任成功後，傳其他家電視台相中林楚茵人脈與吸引的收視族群，加強挖角力道。(本報系資料照)

林楚茵露大長腿。(取自林楚茵臉書)

九合一大選後，政論節目大洗牌，繼年代新聞台《新聞追追追》收攤、《年代向錢看》搬到壹電視、三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年2月合約到期不續約後，現在三立政論節目又傳出人事異動，主播林楚茵日前接受媒體訪問時，坦言接獲其他電視台挖角邀約，而她也有點心動。

林楚茵是民進黨台北市議員梁文傑的妻子，她主持政論節目《前進新台灣》更與廖筱君《新台灣加油》、鄭弘儀《鄭知道了》被譽為三立政論節目的鐵三角。然而現在卻傳出這鐵三角恐怕即將「缺角」，因為林楚茵在丈夫連任議員成功後，被其他電視台大力挖角，還捧上符合市價的高薪與專門為她量身打造節目，就等林楚茵點頭跳槽。

據蘋果日報報導，林楚茵受訪時坦言的確有一、兩家電視台跟她接觸，而她的確有些動心，同時也強調與三立合作沒問題，一切都還在談的階段，若未來真的跳槽，會專心當主持人，不再當主播。

政論節目人事異動不斷，去年底傳出在陳斐娟離開三立後，原時段將由鄭弘儀接手，希望藉鄭弘儀重振《大話新聞》當年影響力。不過鄭弘儀也透過簡訊向媒體否認消息，表示沒聽說過這件事。

(中時電子報)