離婚批前夫太縱慾 女星驚傳秘生新歡小孩回應了

2019年01月08日 20:25 中時電子報 蔡曉婷

何潔與蘇醒對話流出。（圖／翻攝自蘇醒AllenSu微博）

何潔否認生三胎。（圖／翻攝自何潔微博）

蘇醒自嘲是豬隊友。（圖／翻攝自蘇醒AllenSu微博）

32歲大陸女星何潔和赫子銘2016年結束3年婚姻，兩人育有一子一女，瞎傳離婚和女方出軌有關，然去年何潔開腔，解釋主因是她產後性冷感，「不想『伺候』他瘋狂的慾望」，因此被懷疑戴綠帽，今(8日)何潔和好友聊天對話被熱傳，疑似暗示自己生了第3胎，但稍早何潔已正式否認。

何潔與赫子銘3年前離婚，多年來何潔被傳外遇鼓手刁磊，還爆出刁磊前妻批何潔破壞家庭，去年8月何潔親上火線解釋，澄清從頭到尾都是因為前夫多疑才使她遭抹黑，2014年生下兒子七寶後，她對性生活冷感，無法配合對方慾望便被說在外偷吃養男人，「除了寒心想不出別的詞」。

何潔好友蘇醒今在微博曬兩人聊天截圖，打趣說：「這就是為什麼我不愛跟當媽的聊天」，對話中可見蘇醒邀喝酒，何潔回：「我斷奶後第一個跟你喝」，疑暗示自己3度當媽、正在餵母奶中，引發網友熱議，蘇醒則立刻刪文，稍早再發文自嘲：「你們所見過的豬隊友跟我比都是優秀的」。

而何潔稍早PO文回應，除了澄清自己前一段婚姻從未出軌，也沒介入他人婚姻，「現在在新的感情中，私人生活本無心驚擾大眾」，「最後想說：沒斷奶的那個人是蘇醒，就這」，工作室也強調：「何潔始終尊重婚姻的神聖，目前關於『何潔出軌』等均為不實報導，對於部分傳媒及自媒體的惡意誹謗，本工作室將依法保留追究相關責任主體法律責任的權利」。

(中時電子報)