吳宗憲攻雄蛋邀吳姍儒 慘被打槍原因曝光！

2019年01月08日 19:48 中時 蔡琛儀

吳宗憲去年請女兒吳姍儒當演唱會嘉賓。(華貴娛樂提供)

綜藝天王吳宗憲即將在5月18日於高雄巨蛋舉行「2019吳宗憲JackyWu高雄巨蛋演唱會」，不過女兒吳姍儒(Sandy)打臉老爸表態不參加演唱會，拒絕老爸的嘉賓邀請，原來是吳宗憲在美國念書的的小女兒Olivia要畢業了，老爸忙到沒時間，身為大姊的Sandy當然得代表家人去參加畢業典禮，這理由也讓吳宗憲只好點頭放行，讓他一度把主意打到自己85歲的老爸身上，笑說要拉老爸上台，再創新的「吳宗憲障礙」。

除了日前提到的綜藝群星團之外，吳宗憲也苦思計畫邀請神祕嘉賓，要給高雄歌迷一個大大的驚喜，問到憲哥打算找誰？他收起放砲性格，強調堅持不說才叫做驚喜，但他透露一定會是綜藝跨界音樂的重量級人物，他直呼：「不能再說啦！要把驚喜留給高雄的歌迷朋友。」而他也不忘開開玩笑，大笑說其實是如果沒談成，說了也尷尬啦。

而說到海外的歌迷也頻頻敲碗希望能看到憲哥的演唱會，憲哥倒是豪爽的回應了有巡演東南亞及大陸的計畫，不過自己的工作行程實在太滿，世界巡演可是一個大工程，細節得再好好的規劃討論，歌迷可以好好的期待了。

演唱會門票將在12日中午12點於拓元售票系統開賣，有關於演唱會的最新消息都在「華貴娛樂」FB官方粉絲團。

(中時 )