推農產觀光 苗栗獅潭橘莓戀19、20日登場

2019年01月15日 19:08 中時 巫靜婷

苗栗縣獅潭鄉公所15日在縣府大廳舉行橘莓戀記者會，邀請2對情侶參加趣味活動，男生餵女生吃橘子，女生塗口紅親男生。（巫靜婷攝）

1鄉1特色，香甜多汁的柑橘與草莓是苗栗縣獅潭鄉的農特產，每逢過年前產季，總吸引眾多遊客上山自採，為推動在地農產，獅潭鄉公所於19、20日在義民廟前廣場舉辦「2019年橘莓戀暨農特產展售活動」，2天活動除可現場嘗果，還能漫遊台三線造訪山城之美。

農會總幹事黃煥祥指出，全縣桶柑種植面積約680公頃，產量約1萬1700公噸，獅潭柑橘類種植面積約120公頃、草莓種植面積約30公頃，產量約320公噸，桶柑及草莓是當地重要經濟作物，目前草莓自採價1台斤約300元，桶柑圓周23等級10斤裝350元、25等級450元、27等級以上500元，今年雖產量減半，價格不會抬高。

鄉長謝春梅表示，獅潭以草莓、桶柑及桂竹筍聞名全台，柑橘品質優良、香甜多汁，草莓碩大紅豔、甜美誘人是年節送禮的首選，周末19、20日舉辦橘莓戀活動，鎖定親子家庭邀請YOYO家族帶動唱、雜耍兒童劇、評鑑競賽、寫春聯、贈春聯活動，還有有獎徵答，有機會抽中100至500元購物金。

謝春梅說，橘子紅了，獅潭鄉7個村莊皆位於台三線上，沿途風光明媚、無工廠汙染，好山好水的環境栽種出的果實甜度高，受民眾青睞，鄉公所將安排接駁專車於苗栗車站迎接遊客，民眾也可在獅潭義民廟前廣場，搭乘接駁車到果園採果。

(中時 )