俄2架蘇34日本海相撞墜毀 同型戰機全部停飛

2019年01月18日 17:14 中時電子報 盧伯華

(18:04更新）據塔斯社報導，俄羅斯國防部確認，兩架蘇-34戰機18日上午在日本海上空發生碰撞事故，戰機雷達訊號從螢幕上消失，兩架戰機上共有3名機組人員，有2人彈射逃生後獲救，尚有1人情況不明。俄國防部已下令全國蘇-34戰機停飛。

報導說，事故發生時間在18日上午，初步消息指蘇-34碰撞位置在日本海韃靼海峽上空。

消息人士說，這2架蘇-34戰機從雷達螢幕上消失，俄國軍方立即展開搜救工作，目前搜尋工作還在進行中。另據其他俄媒報導，2架飛機上共3名機組人員，其中2名機組人員彈射逃出後被前往搜救的安-12飛機發現，由附近漁船進行救援，身體狀況尚可，目前還有1人情況不明。

衛星通訊社報導說，俄羅斯國防部公告稱有6艘太平洋艦隊艦隻和2艘民用船隻赴出事海域搜尋彈射逃生的蘇-34飛行員，能適應惡劣天氣條件下發現水上目標的圖-142反潛機也參與了搜救行動。

塔斯社引述消息人士說，俄國防部已下令全國蘇-34戰機停飛。

蘇-34(Su-34，北約代號：後衛Fullback)是俄羅斯蘇霍伊以蘇-27制空戰機與蘇-30多用途戰鬥機為基礎而開發的重型戰鬥轟炸機，用以取代蘇-24戰鬥轟炸機執行戰術轟炸及攻擊任務。最大特徵是其扁平的機頭，原因是其採用了並列雙座的設計，使得其機頭較大。蘇-34配備有先進航空電子與雷達設備，機上設多達12個導彈與炸彈掛架。此外，為了方便飛行員在執行遠程轟炸時保持體力，該機設計可供一人站立的空間，甚至設有冰箱與微波爐。蘇-34戰機於1993年首飛，但因前蘇聯解體後經濟崩潰而拖延到2007年才正式列裝服役，目前俄羅斯空天軍約有120餘架正在服役。

(中時電子報)