威爾法洛、約翰萊利感情好 靠「這樣」知道對方想啥

2019年01月31日 23:04 中時 潘鈺楨

電影團隊在服裝與場景上重現維多利亞時期。（索尼提供）

家喻戶曉的推理故事「夏洛克福爾摩斯」首度以全新角度躍上大銀幕。電影《福爾摩濕與滑生》由威爾法洛、約翰萊利兩位喜劇演員與英倫影帝雷夫范恩斯、硬底子演員蕾貝卡霍爾等明星陣容主演。

默契十足的威爾法洛與約翰萊利是超高人氣的喜劇拍檔，預告中跟女王「自拍」的橋段備受討論。飾演天才偵探「福爾摩濕」的威爾法洛表示：「我跟約翰萊利的感情好到，透過眼神我們就能知道對方的想法，加上我們在喜感培養上的默契，在對戲時我們從不刻意搞笑，而是全神貫注地重現電影角色。能扮演這種角色對我而言也很難得，所以我完全過足戲癮，但在認真演出的同時我也有把握，最後呈現出來勢必笑果十足，因為拍攝過程所有劇組人員幾乎都從頭憋笑到尾！」

為重現經典推理故事，電影團隊在服裝與場景規模上更是一點也不馬虎。為呈現維多利亞時期的倫敦魅力，劇組選定許多著名英國地標如倫敦塔、查塔姆歷史造船廠、漢普頓宮拍攝，真實還原故事設定中的繁華度。而在此系列中最令人印象深刻的地點，天才偵探的住所「貝克街221號B」更是由《怪獸與他們的產地》美術設計詹姆斯漢姆畢吉、《神鬼認證：最後通牒》攝影指導奧立佛伍德聯手打造。

故事敘述機智過人的「福爾摩濕」(威爾法洛飾演)與其醫生搭檔「約翰滑生」(約翰萊利飾演)執業於天才偵探所，兩人憑藉高超的手法與過人的心思已屢屢偵破多樁奇案成為知名紅人，甚至受邀晉見英國女皇備獲肯定。然而在一次聚會中，兩人竟捲入一起白金漢宮謀殺案，更收到罪犯天才「莫里亞蒂」(雷夫范恩斯飾演)的挑戰書，揚言若未於四天內破案，女王的性命將受到威脅⋯究竟兩人該如何才能在時間有限的狀況下，解開死對頭精心安排的重重難題，挽救這失控的局面呢？電影2月1日在台上映。

(中時 )