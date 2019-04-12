「費茲傑羅」號飛彈驅逐艦

歷經近2年的調查後，美國海軍宣佈，將撤銷對2017年「費茲傑羅」號（USS Fitzgerald DDG-62）驅逐艦撞船事件相關人員的刑事告訴，而改為加以譴責。

據CNN新聞網與《海軍時報》（Navy Times）11日報導，美國海軍將撤銷對前艦長班森（Bryce Benson），以及其部屬康珀絲（Natalie Combs）的告訴。

聲明中並指出，這決定對海軍、費茲傑羅號船員家屬，還有被控告軍官的程序權都最有利。聲明並說，兩名軍官都已被免職，並受到非司法的懲罰。

2017年6月17日美國海軍「費茲傑羅」號與貨輪相撞，導致7人喪生，並造成這艘重達9,000噸的飛彈驅逐艦嚴重受損，震驚全球。後來經過評估，美國海軍租用半潛船從橫須賀啟程，將它拖回美國亨廷頓英戈爾斯（Huntington Ingalls）船廠大修，預計將花費3.7億美元（114億台幣）。

事發後美國海軍去年宣佈，以失職，危及船隻與過失殺人等罪名起訴包括艦長在內的4名軍官。不過，如今海軍卻在未經簽署的聲明中說，基於阻礙繼續起訴當事人的法律因素，已撤銷告訴。

事實上，悲劇發生後41天，海軍曾責成福特（Brian Fort）少將提出報告，詳述了船上缺乏專業精神、沒有遵守流程，還有設備故障的驚人事實，遠比美軍公開承認的更糟。其中最嚴重的，就是導航相關流程出了問題，幾乎注定了這次致命撞船悲劇。

報告指出，艦上負責導航，協助人員穿越繁忙水道的航行管理系統（Voyager Management System）不但故障，零組件甚至被拆取，以維持其他系統運作。然而，艦上並沒有航海士官幫忙導航，艦上的領導幾乎呈現「失能狀態」。艦橋上經常不見官兵蹤影，甚至連夜晚通過繁忙的航道也一樣。

事故發生後，執行官與士官督導長，還有驅逐艦15中隊與70特遣部隊指揮官都被免職。而美國第7艦隊指揮官，以及太平洋艦隊指揮官則提前退役。至於「費茲傑羅」號的艦長和戰術行動官雖面臨怠忽職守的指控，但隨著美國海軍撤告，也就煙消雲散了。

(中時電子報)