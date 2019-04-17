針對郭台銘幾乎宣布參選2020總統的一番說法，高雄市長韓國瑜在舊金山機場準備搭機回台時接受訪問，表示郭台銘是相當優秀的人才，符合「國家安全、人民有錢」2個條件，若能角逐大位，應該是很開心的事情；至於郭參選是否讓他減輕壓力？韓國瑜笑說，天塌下來兩個人頂，舒服多了。

韓國瑜本來以為郭台銘已經明確宣布參選，聽記者說才知道郭沒有講得那麼白，他表示，再10幾個小時之後，郭應該要做決定了，不管怎樣，這是非常開心的事情。

韓國瑜說，郭台銘可直接通大陸中南海、美國白宮，對國家安全來講，如果有心來做的話，一定會幫助很大。因為台灣跟大陸最頭痛的問題是，所有溝通管道都關閉了，不是很安全的狀態，若郭台銘有志於參選總統大位，真的得到九五之尊、坐上中華民國總統的話，相信對安全上一定有很大的幫助，至於對發大財、賺錢部分，郭台銘自己是白手起家，如何繁榮台灣經濟，尤其中小企業，應該有一套方法，所以從「台灣安全、人民有錢」2個標準來看，郭台銘出來參選總統，他個人覺得是美事一樁。

記者詢問他是否支持郭台銘參選，韓表示，現在因為還有黨內其他要參選的都是好朋友，所以他不方便講些什麼，只能從客觀角度來做評論。

他說，看到優秀的人才、適當的人肯出來挑重擔，覺得非常開心，「天塌了一個人頂很累的，兩個人一起來頂，感覺舒服多了！」

有人認為，此時國民黨主席吳敦義頒榮譽狀給郭台銘，意在卡韓；韓國瑜說，不要這樣偏狹地想，如果是很稱職、夠格的人角逐大位，身為2300萬人一份子，他非常開心。

媒體關心他回到台灣之後，是否要北上跟吳敦義會面，韓國瑜否認，強調會直接回到高雄，直接上班，「我熱愛工作！」

(中時 )