MQ-25艦載無人空中加油機已準備好進行首飛

號稱將改變航空母艦戰術規則的艦載無人空中加油機將於今年首飛，這架由美國波音公司設計製造的MQ-25「魟魚」(Stingray)艦載無人加油機此前一直在進行地面測試，測試過程順利，已做好今年首次飛行的準備。這架無人空中加油機啟用後，將為航母戰鬥群引入新的攻擊戰術，並大幅擴增航母艦載機的打擊範圍。

據《權威戰士》報導，這種新型無人加油機將使艦載F-35C戰機和F / A-18超級大黃蜂的攻擊範圍擴增一倍，預計對於海軍未來航母的設計、戰略和新技術規劃都佔有非常重要的地位。波音公司的開發人員表示，一系列的地面測試進展很快，在測試和準備階段，將盡力以各種快速變化的不同條件來考驗無人加油機的著艦性能。

報導引述MQ-25項目經理瑞德(Chad Reed)上尉的書面聲明說，官方與承造企業團隊密切合作管理測試時間表，原本預計在2021年完成全部飛行測試，但首次飛行即將在今年內著手進行，並在2024年前達到初步運行能力。這意味著雖然原訂測試階段的時間會長達6年，但許多報告都指出，時程將會加速完成。《海軍》(Seapower)雜誌說，關鍵原因在於是整個採購過程大量使用「數字模型」，所有的內容都進行數字化管理。

首架艦載無人空中加油機MQ-25地面測試進展快速，即將首飛。（圖／波音公司）

報導說，多年來美海軍一直希望開發一架艦載無人加油機，它可以駕馭複雜的環境條件變化，在無人機著艦時克服複雜的風速、航母速度、海況或天氣問題，其主要的難題在於，艦載機駕駛員可以在著陸時面對突然變化並立即調整著艦方式，但對於使用演算法進行遠程飛行控制的無人機來說卻非常困難。

雖然如此，無人空中加油機仍將大幅擴展航空母艦的攻擊範圍，這使得航母可以避開被稱為「航母殺手」的中共反艦導彈射程範圍，這些導彈如東風-21D和東風-26，可以打擊約1500公里範圍內的目標。此外，航母艦載機能打擊更遠的目標，戰機執行任務時間也能更長。

因此，報導認為，航母增加無人加油機對未來的攻擊選項帶來極大的、甚至可能是不可或缺的優勢，未來航母在任何選定的航程或攻擊位置上，擁有空中加油機將為航母與其艦載戰機開闢一個全新的戰術領域。

(中時電子報)