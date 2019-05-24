同婚登記24日上路，相識18年的吳少喬、邱明玓帶著就讀大班的女兒「苗苗」前往中壢戶政事務所登記，她們說，希望給女兒真正的家庭，一路來積極爭取相關權益，如今看著有情人都能終成眷屬，開心政府能一起捍衛真愛的權利。

她們的女兒苗苗，是用丹麥籍捐精者的精子以試管嬰兒方式生下的混血小孩，也是第一對到東南亞求子的女同志。吳少喬說，對於家庭的渴望，希望有小孩讓生活更加完整，女兒稱呼她們為媽咪和媽媽，也曾天真詢問希望自己的身分證上父母有兩人的名字，為了讓她有擁有雙親的權益，積極爭取同婚合法，曾寫信給鄭文燦和桃園市議員等，或走上街頭參與相關活動。

邱明玓說，一路走來經歷許多風雨，向家人「出櫃」時一度猶豫，幸好雙方家庭都給予溫暖支持。吳少喬也說，專法三讀通過時，當下覺得幸福來得太不真實、像在作夢，而同婚家庭有小孩畢竟仍是少數，接下來目標則是讓苗苗擁有「合法的雙親」。

鄭文燦則說，同婚專法實施第一天，桃園市有22對戀人辦理結婚登記，對他們而言是人生中最重要一天，希望所有真愛都得到祝福，社會能夠理解包容差異，相信追求幸福共同生活是他們應得的權利。

(中時 )