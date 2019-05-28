吸引陸客赴美的美國旅遊廣告

隨著美中貿易大戰逐漸升級，進入難以預料結果的僵持狀態，美國政府此時公布了中國大陸赴美旅遊統計數字稱，自2013年連續十多年的快速增長後，去年大陸赴美旅行人數出現了15年來首次下降，不過下降幅度並不大，業者仍對未來陸客赴美旅遊的成長深具信心。

《美國之音》報導，美國商務部旅行旅遊辦公室從美國海關搜集的相關資料顯示，中國大陸赴美遊客人數在2018年為290萬人，較前一年下降5.7%。這是2003年以來中國遊客來美人數首次出現下降。

報導說，美中貿易戰是大陸赴美人數下降的原因之一。川普政府自2018年1月首先對中國大陸太陽能電板和洗衣機加徵關稅，兩國的貿易戰由此開始。現在美國對從中國大陸進口的2000多億美元的商品加徵25%的關稅，大陸則對從美國進口的大約600億美元的商品進行了關稅報復。

中共官方也在去年6月28日發佈了赴美旅行警告，稱美國的治安狀況不佳，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。而美國隨後也對到中國大陸旅行發出了警告，針對性意味濃厚。

報導說，大陸赴美旅遊人數下降還有其他原因，例如：大陸經濟前景的不確定性讓旅遊市場中的低端客戶選擇較近的地方度假。中國大陸出境遊研究所所長王立基說，2018年最後3個月，大陸出遊旅客中有56%赴香港、澳門或台灣旅行，這個數字在2017年只有50%。此外，希望到遠地方旅行的遊客越來越多選擇更具異國情調的克羅埃西亞、摩洛哥、尼泊爾等地。

報導表示，過去10多年來，中國大陸遊客赴美人數快速增長。諮詢公司麥肯錫的統計數字顯示，2000年有24萬9千中國人赴美旅行，到2010年陸客美旅行人數增長3倍達到80多萬人，到2015年又增長3倍。中國大陸遊客赴美人數劇增的主要原因包括：收入增長、便捷的長途航班連接，以及放寬簽證等。2016年和2017年，每年超過300多萬陸客赴美旅行。

儘管大陸到美國旅行的人數去年出現下降，但是大多數業者認為，任何人數的下滑都是暫時的，因為中國大陸的中產階級人數仍在不斷壯大。美國政府預測，今年來美旅遊的大陸遊客人數將增長2%，達到330萬，2023年將達到410萬。

(中時電子報)