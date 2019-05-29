003型航母

為了加速發展遠航的「藍水海軍」，北京正致力加大對海軍的投資，除了首艘自製航母002艦進行6度海試外，也已著手打造003型航母。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，北京可能希望部署6~10艘航母，不過並非所有航母都是一流的。而在某種程度上，這將使中國海軍成為世界第二強大的海上力量。

分析說，解放軍已經在非洲的吉布地建了保障基地，另外還在印度洋組建一個港口和機場網路。儘管目前在技術和戰力上仍落後美國，但中方海軍的發展方向是正確的。而美國擁有豐富的航母生產與航行經驗，更擁有世上最先進的彈射系統，動力系統和艦載機，而這是解放軍最欠缺的。不過，從002型航母到055萬噸級驅逐艦都顯示，中方正在大步追趕。

現有資料顯示，002艦長315米，寬75米，滿載排水量為6.75萬噸，預計會有21架殲-15B，以及9-11架艦載型殲-31上艦。而003型航母排水量約8-8.5萬噸，約有40架彈射型殲-15B作為艦載機。

就目前的跡象來看，北京正設法確保在亞太的主導地位，因此必須擁有一支能對抗美國的軍隊。近來解放軍舉行多次大規模演習，以顯示保衛和推進國家利益的決心。分析指出，儘管美國擁有更強大的海軍，但中美的差距正日益縮小。不過美國認為，他們造艦的速度不夠快，跟不上中國人的步伐。

分析指出，解放軍海軍力量的壯大對中國安全的維護和周邊的穩定具有積極意義，但是美國絕不會加以容忍。因此，在中國海軍航向遠洋的過程中，美國不可能拱手讓出霸權。當然，中美戰略對衝的機率也不小，而這將考驗北京高層的戰略雄心。

分析認為，隨著更多先進艦艇快速加入海軍，還有最遲在今年底，中方海軍將具備雙航母作戰能力，而這意味解放軍開始擁有能征服全球對手的能力，也能向遠海區投送火力，讓北京有能力對美國說不。

(中時電子報)