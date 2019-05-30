蔡英文總統今天出席宗教自由論壇表示，世界上許多地方，宗教自由依然受到限制，在中國，基督徒聚會被打壓，這些事件，需要國際社會共同關切和聲援。我們必須拿出道德勇氣，和宗教受到壓迫的人們站在一起。致力打造一個免於壓迫，真正包容而平等的世界。

「台灣國際宗教自由論壇」今天在新竹舉行，蔡英文以英文致詞表示，今年三月台灣和美國共同舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，與來自十多個國家的代表，一起為區域內的宗教自由貢獻心力。今天，由台灣基督長老教會等多個深具人權理念的團體所共同發起的「國際宗教自由論壇」，更是台灣做為宗教自由捍衛者最好的證明。

她有自信，台灣絕對是印太區域內，宗教自由度最高的國家之一。但我們擁有的宗教自由並非與生俱來，包括今天主辦會議的台灣基督長老教會，也曾受到威權政府的脅迫。「今天的自由，是許多前輩們挺身抵抗不義、流血流汗爭取而來的成果。我們是最清楚自由得來不易的國家」。

她說，環顧周遭，看見在世界上許多地方，宗教自由依然受到限制，不同的宗教信仰無法和平相處。例如，最近國際媒體持續報導，在中國，基督徒的聚會被打壓，藏傳佛教受到嚴格管控、維吾爾族穆斯林甚至被送進「再教育營」等，這些事件，都需要國際社會共同關切和聲援。

蔡英文表示，我們願意把台灣的經驗，分享給全世界。我們必須拿出道德勇氣，和宗教上受到壓迫的人們站在一起。「這就是舉辦國際論壇最重要的意義」。包括政府和民間組織在內，我們將會不斷努力，促成更多國際合作，致力於打造一個免於壓迫，真正包容而平等的世界。

蔡英文強調，身為台灣的民選總統，她堅信包容多元的宗教信仰對一個民主社會至關重要。她也認為，台灣可以為不同國籍、不同宗教信仰的兄弟姊妹們多盡一份心力，可以為促進世界的宗教自由持續做出貢獻。

她也特別感謝達賴喇嘛、美國布朗貝克大使，透過寫信或錄影的方式，向大家分享觀點並表達祝福。她也祈願全世界所有關心自由、民主與和平的朋友，能夠在對話中更認識彼此，一起為全球人類的信仰自由而努力。

(工商 )