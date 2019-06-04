民進黨秘書長羅文嘉今與「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團，於自由廣場「坦克人裝置藝術前，召開「守護民主，勿忘六四」記者會，羅文嘉致詞表示，民進黨作為台灣主要政黨之一，希望在未來可以喚醒、結合更多台灣人，守護民主這一方。民主是沒有國界的，台灣比世界上任何國家，都能深刻感受中國霸權的威脅，只有中國更民主，台灣才會更安全。

羅文嘉表示，30年前的今天，對於當時正讀大學四年級的他來說，印象相當深刻。這個學生運動最後的結束讓人相當心痛，從此台灣與中國走上兩條不同道路。在1990年的3月，今天記者會所在的自由廣場，也是台灣學生運動－野百合學運的發生地，當時學生與老師們就在這個廣場示威靜坐，爭取台灣的原生民主。

他說，當時的國民黨政府沒有像共產黨政權這麼惡劣，在人民的壓力之下，他們最後實施民主改革，造就今天台灣的民主自由與言論自由。此時，台灣主要政黨也正如火如荼進行總統初選，國民黨現在也和民進黨一樣，有很多組參選人出來競爭，這就是民主。

羅文嘉提到，民主不是從天而降，而是一代又一代人努力犧牲，跌倒又再爬起，爭取到今天台灣擁有民主、自由的可貴。

羅文嘉最後表示，民進黨作為台灣執政黨，必須呼籲所有在台灣，不論支持哪個政黨，不論來自何地何方的人民，都能一起珍惜此刻在台灣享有100％的自由。

(中時 )