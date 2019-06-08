館長陳之漢昨晚直播自爆，時代力量立委黃國昌找他徵詢擔任時代力量不分區立委的意願。館長今晚在臉書貼文表示，「若你要問我要不要選？NO I cant」

陳之漢提出五點聲明：

第一、很感謝一路以來支持鼓勵我的海內外朋友

第二、在擔任館長的這段時間裡，我深刻體會到台灣人只相信直銷式政見

第三、針對2020立委大選，我沒有辦法說出一連串的謊言跟不兌現的政見

第四、長期以來政治權貴熱衷貪汙腐敗我個人做不到，也無法跟這些人同流合汙

第五、我生在台灣、長在台灣，將來也會死在台灣、埋在台灣，對於中華民國的發展非常憂心，大部分台灣人只看外表不看能力，只看有無跑紅白帖跟綁里長樁腳交換利益，我個人貧窮出身教育低落，講不出大家愛聽的話，台灣目前不需要會做事的人，只需要會欺騙人民的人

結論，陳之漢說，「若你要問我要不要選？NO I cant」

(中時電子報)