花崗國中學生陳諺頡平時興趣讀知識型月刊，平時不玩手機，會考拚出好成績。（許家寧攝）

花蓮自強國中梁右靖（中）五科拿滿分A＋＋，寫作更拿下縣內唯一滿級分。（許家寧攝）

花蓮花崗國中陳諺頡（左2）、張芷瑄（左3）平時自行規劃讀書，雙雙拿下5科滿分成績。（許家寧攝）

花蓮花崗國中成績優異，除陳諺頡、張芷瑄拿下5A＋＋，另有33人拿到5A。（許家寧攝）

國中教育會考成績放榜，花蓮縣共三人拿下滿分5A＋＋的好成績，花崗國中學生陳諺頡平時愛看知識型月刊，張芷瑄愛讀瓊瑤小說提升閱讀能力，來自三代同堂家庭的自強國中學生梁右靖，則對作文題目「青銀共居」特別有感，寫出花蓮唯一的寫作滿級分。

對天文物理等領域感興趣的陳彥頡，平時喜歡《BBC知識》等自然月刊，他表示，上課的時候把重點記下來、每天回家後固定複習1.5小時，平時則完全「禁斷手機、上網」，只有在六日各玩1小時的手遊紓壓，雖然成績雖然可以上建中，但他想就近留在花中資優班就讀。

張芷瑄表示，課業多由她自行安排，沒有手機的她，只用爸媽的手機查資料，課餘時都會看本奇幻、愛情小說放鬆一下，像是理解瓊瑤小說那時代的用詞、時代背景，無形間也增強她的文字閱讀能力，可能別人還沒看懂題目時，她已經開始答題。

這次國中會考寫作題目「青銀共居」，被公認相當難寫，滿分6級分創歷年新低，較去年減少逾千人；不過梁右靖洋洋灑灑寫了700多字，她認為社會探討這個議題，就表示「我們做得不夠好」，因此在議題上表達自己不一樣的看法，「寫到最後一刻才停筆」。

國文老師蔡秀枝說，梁右靖很有想法，腦中訂出文章架構後，先敘述她與爺爺、奶奶同住，家人的相處互動開始，進一步探討青銀共居的問題，文章結尾她把自己的看法與前面三代共處的經驗連結，自強國中產生縣內唯一的作文滿級分，讓師生都很開心。

(中時 )