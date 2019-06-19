高超音速飛彈

諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）和雷神（Raytheon）宣佈，攜手打造了一款由超音速燃燒衝壓發動機（scramjet）驅動的新型飛彈。這款高超音速飛彈飛行速度可超過5馬赫，也就是時速3,800英里（近6,120公里），能將敵方防空反應的時間壓縮到最少，疾速突破空防，摧毀高價值目標。

據《航太科技周刊》（Aviation Week & Space Technology）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網18日報導，這未命名的武器看來有如乘波體（waverider）飛彈，由相當小的加力器推動。

而據「戰區」（The War Zone）網報導，諾格和雷神雖然18日才在巴黎航空展（Paris Air Show）宣佈聯手發展高超音速飛彈的消息，但事實上，他們早已秘密共同研究高超音速吸氣式武器概念（HAWC）多年。

今年稍早，美國專家宣稱，中國已成為高超音速武器的領頭羊，在中俄發展高超音速武器領先的壓力下，如今五角大廈已著手研發數種相關武器。目前高超音速推進法有兩種，一種是加力滑翔（boost glide），一種是超音速燃燒衝壓發動。如AGM-183A「空射快速反應武器」（Air Launched Rapid Response Weapon，ARRW）等高超音速滑翔武器藉由彈道飛彈發射到近太空後，接著以驚人的速度滑翔向目標。而超音速燃燒衝壓發動法則是靠小型助推器加速，讓飛彈速度快到能讓超音速燃燒衝壓發動機繼續推動。

速度達6馬赫的飛彈1秒能飛超過1英里（1.6公里），許多長程飛彈防空系統只有3分鐘，甚至更短的時間能偵測，追蹤並擊落目標。而許多現有的防空飛彈當初設計時，都是針對飛機與巡弋飛彈，很可能無法攔截高超音速武器。

雷神的高超音速飛彈看似2004－2013年的X-51A乘波體，而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）共打造了4具X-51A，最快速度可達6馬赫，航程可達400英里（644公里），但最後似乎無疾而終。

目前有關諾格和雷神高超音速武器的確切研發時程還不得而知，不過雷神官網上的一篇文章透露，2-4年內可望試飛。

(中時電子報)