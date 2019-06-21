長安醫院泌尿科醫師石宏文表示，何先生經X光檢查，發現兩側輸尿管鏡各有一顆結石，建議透過「輸尿管鏡碎石取石術」治療，杜絕血尿症狀。（馮惠宜攝）

何先生平日愛喝茶不常喝水，造成他結石第二次復發，出現血尿腰痛情形。（馮惠宜攝）

63歲何姓男子平日以茶代水，常常當開水喝，一個月前上廁所出現血尿，嚇到去醫院泌尿科就診，經輸尿管鏡檢查發現兩側輸尿管各有一顆0.7~0.8公分結石，阻塞造成腎水腫。經醫師建議最後透過「輸尿管鏡碎石取石術」，以體內碎石機將結石震碎，才告別血尿。醫師呼籲長期以茶代水大量飲用的話，恐怕會增加腎結石的風險。

何男自稱30多歲時就曾發生過一次結石，不過當時吃藥自行排出。沒想到30年後又再次復發，打過二次體外震波都沒效。因雙側輸尿管各有一顆結石，有腎水腫情形且卡的比較緊，經「輸尿管鏡碎石取石術」治療，已不見血尿。他說，「平常都喝茶葉很少喝水，經過這次教訓，以後真的要多喝水了。」

長安醫院泌尿科石宏文醫師表示，長期以茶代水大量飲用的話，恐怕會增加腎結石的風險。一般而言，9成腎結石患者都是鈣結石，建議患者要多喝水，但千萬別以為喝大量的茶就等於有多喝水，因為茶富含草酸，將會增加草酸鈣形成的風險。何先生即因平日愛喝茶、少喝水，才會造成他的結石再次復發。

石宏文說，雙側輸尿管結石同時塞住的機率並不高，通常是剛好同一時間從腎臟掉下來。若不小心兩邊都塞住，腎功能將受到影響，可能因為阻塞產生腎水腫、發炎，甚至功能萎縮，造成永久性傷害。何先生很幸運及早治療，透過「輸尿管鏡碎石取石術」，在全身麻醉下，將內視鏡經由尿道進入輸尿管，在輸尿管找到結石後，以體內碎石機將結石震碎，再使用結石夾清除較大結石碎片，並植入暫時性雙J導管以保持輸尿管暢通。若術後沒有明顯不舒服，大多數患者在術後2~3天即可出院。

(中時 )