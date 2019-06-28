鳴槍報名了！彰化縣政府特別結合地方特色，串連縣內10月至12月期間共7場馬拉松賽事，7月19日開始受理報名。（吳敏菁翻攝）

鳴槍報名了！彰化縣政府特別結合地方特色，串連縣內10月至12月期間共7場馬拉松賽事，7月19日開始受理報名，抽獎紀念品豐富，都是在地特色。（吳敏菁翻攝）

彰化縣政府特別結合地方特色，串連縣內10月至12月期間共7場馬拉松賽事辦理嘉年華，28日在縣長王惠美領軍下，為7月19日開始受理報名率先鳴槍，號召一起用雙腳來彰化旅行吧！跑過人文與自然風光，預估吸引海內外4萬位選手參賽，帶動彰化運動經濟1.2億元產值。

王惠美表示，為方便跑者一次報名多場次賽事，特別在官網開設聯合報名專區，每次報名至少3場。除了原主辦單位受理名額外，7場賽事更各加碼釋出300個名額，更安排和產業結合、親子結合，還有地方人文風情及社團總動員，用雙腳體驗彰化人情、田野風光和產業。

彰化7場馬拉松都各有特色，「社頭織足盃超半程馬拉松」傳遞織襪故鄉；「田中馬拉松」年年秒殺；「戀戀二水 跑水馬拉松」還安排八堡圳涉水跑馬，獨步全國，「員林獅子盃路跑」品嘗員林蜜餞。

「Formosa樂活盃彰化親子路跑」適合親子一起來參與；「二林伯立歐蕎麥馬」結合公益，邁向籌建伯立歐家園；「鹿港馬拉松」欣賞古蹟、博物館，一起跑過平原、城市、跑過山川河流，一起來深入彰化土地的脈動。

特別的是，為了讓學子發揮創意、舞動活力，同時辦理「啦啦舞票選活動」，邀請7大賽事在地學校規劃編排啦啦舞作品並上傳至官網，讓全國民眾一起票選，選出最佳人氣獎、最佳服裝獎、最佳團隊獎，每位參加票選活動的民眾，都有機會抽中跑步機、獨家研發的路跑裝備包等禮品。

(中時 )