想看「韓張配」美事一樁、郭台銘選首富總統等2020總統大選最新觀察？現在新興網路媒體公司「民生頭條」負責人虞煥榮已將文化大學新聞系主委胡幼偉平日關注的「韓國瑜現象」集結成書出版，現在「韓國瑜的庶民兵法：韓流解碼」新書已經問世，胡幼偉說，這本書就當是為自己留個寫作紀念品吧！

胡幼偉的新書叫做「韓國瑜的庶民兵法」，胡幼偉說，他就在新書即將出版之際，突然傳來天下要幫郭台銘出書的消息。那本，是郭的口述，記者幫他寫的；而這本，是從去年到現在集結他的臉書文和報紙專論，完全是自己寫的，全書近十萬字。

胡幼偉說，他非常感謝盧煥榮兄和「民生頭條」總編輯吳光中兄的美意，以及「民生頭條」所有員工的辛勞，也特別感謝恩師盧治楚老師及吳光中賜序。

胡並引述盧煥榮和吳光中說法，強調「民生頭條」是新創的媒體公司，不能跟天下集團相比；沒有郭董的財力和人脈，這本「韓國瑜的庶民兵法：韓流解碼」能賣多少本，實在不敢想！他還說，除了現代科技的發行管道外，他們要去各地的傳統市場賣書，因為，ㄧ本寫韓和地氣族的書，就是要用很接地氣的方式去銷售啊！盧煥榮還說，新書如果能回本還能有一點點盈餘，就要幫出第二本。

(中時 )