經過在敘利亞與伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and al-Sham, ISIS)多年的對抗後，俄羅斯軍隊從戰鬥中吸取許多經驗，開始模仿伊斯蘭國部隊使用裝備炸彈的無人機進行對敵偵察與攻擊行動。

據《防務一號》引述《消息報》報導，這種做法與美軍海軍陸戰隊和特種部隊相同，俄軍正在尋找合乎任務需求的多軸無人機與合適的小型炸彈，未來地面部隊與空降部隊、特種部隊、海軍陸戰隊都會使用這種可同時進行偵察與攻擊的輕便武器。

2015年美國特種部隊曾嘗試使用小型昆蟲式無人機進行監控並收集情報。去年美國海軍陸戰隊獲配4軸飛行器，陸軍也分發掌上型「黑色大黃蜂」(Black Hornet)偵察機給部署到阿富汗的部隊，但美軍沒有說明這種掌上型無人機是否會配備炸彈或其他武器。

《消息報》指出，俄羅斯此一計劃是由在敘利亞作戰的部隊提出，他們在2018年1月伊斯蘭國襲擊俄國軍事基地時發現伊斯蘭國使用的是業餘玩家使用的便攜式4軸無人機，同時機上還配置了炸彈。

報導說，這是國家軍隊首次全面採用非國家軍隊使用的技術，我們看到一個主要的國家軍隊全面採用非國家行為者首先非常有效地使用的技術，這可能會使得俄國境內的無人機製造商獲得不少來自軍方的訂單。而在近期舉行的「軍隊-2019」展覽會上，也有許多民間企業展出二輪式與多旋翼的直升機，希望能獲取一些軍方的訂單。

(中時電子報)