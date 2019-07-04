首屆台中購物節將於7月10日至8月18日盛大登場，台中市政府勞工局協助3家庇護工場、4家身心障礙者創業店家、61處視障按摩據點加入優惠店家，購物節期間至優惠店家消費，可享3倍累積抽獎機會；勞工局長吳威志說，只要消費滿167元就有抽千萬豪宅、百萬名車的機會，歡迎踴躍前往消費。

勞工局4日舉辦「台中購物節身障產品行銷」記者會，宣布邀請68家身障店家加入台中購物節優惠商店，產品種類豐富多元；包括會議餐盒、手作麵包、蛋糕、現煮咖啡、醋飲、花草茶、現做三明治、義大利麵、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售、清潔打掃、飲用水、生活百貨、家庭五金、手工香皂、黑木耳露、奶酪、鹹豬肉及按摩等，相關訊息可在勞工局網站首頁「勞工局嚴選•台中購物節優惠商店」查詢。

吳威志表示，身心障礙者所做的產品或提供的服務不比一般市場水準差，部分服務甚至更為專業。以按摩業而言，視障按摩師都經過國家檢定合格，透過他們比一般人更敏銳的觸感及專業技術；可提供消費者更優質的按摩服務，呼籲大家以行動支持身心障礙工作者。

吳威志指出，台中購物節活動開始後，民眾在消費後別忘了索取統一發票或收據，並透過「台中購物節」APP登錄消費金額，系統將自動累積消費，每500元就有1次抽獎機會；在優惠店家消費金額將3倍累積，每滿167元就有1次抽獎機會，歡迎前往消費。

(中時 )