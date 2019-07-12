儘管英國國防部強調，身價高達31億英鎊（近1203億台幣）的「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）周二漏水，被迫中斷海試返港，是因為內部系統的小問題，但據BBC新聞網11日報導，漏出的水達脖子高。

(中時電子報)