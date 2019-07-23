英國《金融時報》日前引用匿名者說法，不實指稱中天中時直接聽令國台辦、誣指旺中

英國金融時報報導。（圖/擷自金融時報網頁）

媒體集團受到境外政治勢力操控，部分媒體隨即轉載，旺中與《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）聯繫遭拒訪並掛電話。對此，中華戰略學會研究員張競今指出，是因旺中力挺韓國瑜，恐不利綠營明年選舉態勢，盼藉由封殺旺中集團，以釜底抽薪之策，來顛覆整個民意發展趨勢。

張競在昨(22日)於新聞媒體《風傳媒》投書，為中時無端遭金融時報批評抱屈，張競認為，就整個事件來看，真正深層危機是媒體工作者本身，對於保障言論自由足以鞏固民主體制信念動搖。認為必須配合當權者對言論加以管制，排除不同異見維護思想純淨，才能夠維護特定統治勢力所倡議之價值信念。

他指出，臺灣社會猶如西方民主體制，在言論市場上，各個媒體分別代表不同信念，這個是眾人皆知事實。許多媒體對於政治所持立場，未見得是基於理念差異，有時還是緣起於經營過程中，所曾歷經過之政治恩怨。若是論起中天電視頻道或是旺中集團所屬各個媒體有其特定立場，其實天下烏鴉一般黑，臺灣各個媒體大哥倒也不必說二哥，因為都是差不多。

特別是在當前媒體經營如此困難，收支平衡壓力相當吃重狀況下，媒體為維持生存，必須保有其經營特色，確實是可以理解。

但若是要繪聲繪影地將旺中集團抹黑成國臺辦所能操控媒體，恐怕也很難取信於人；特別是在臺灣言論如此開放，媒體市場如此競爭，任何媒體要自甘墮落成傳聲筒，恐怕很快就會被民眾看破手腳。

張競強調，真正會讓旺中集團變成攻訐目標，其實是因為其報導軸向顯然是力挺韓國瑜，而韓流聲勢又讓執政者覺得沛然莫之能禦，因此才會想到以釜底抽薪之策，希望藉由封殺旺中，來顛覆整個民意發展趨勢，扭轉選戰不利態勢，避免明年大選再度遭致滑鐵盧命運。

他還表示，抹紅旺中集團，指稱其報導軸向係由對岸所指導，他要笑掉大牙；過去數年來，他多次透過中國時報或旺報論壇，或者是接受其記者採訪，點名叫陣駁斥解放軍將領對臺發言荒謬內容，要是說罵遍共軍朱成虎、王洪光、王衛星與何雷等將領亦不為過，凡是走過必留下痕跡，這些報導評論都在網路上可以查到，如此鐵證就足以證明，中時媒體集團面對大陸，實是相當有為有守。

張競總結認為，不怕不識貨，就怕貨比貨，只要媒體立論不夠專業，甘心成為他人喉舌，變成政治打手，請問能有多少生存空間？假若要氣急敗壞地鳴鼓而攻之，豈不是招認出如同歐威爾小說《1984》般，老大哥想要管控社會卻無法得逞之惱羞成怒？

(中時電子報)