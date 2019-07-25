解放軍殲-20戰機

隸屬解放軍東部戰區空軍航空兵作戰旅的殲-20戰機24日首度曝光，象徵它正式邁入5代機時代。

據觀察者網與新浪軍事25日報導，這是解放軍率先換裝4代機的單位，前身是抗美援朝戰場上英雄的王海大隊。解放軍空軍官方微信號「空軍發佈」24日在名為「新時代，空軍加快提升戰略能力維護國家空天安全」的新聞中，曝光了機號為「62001」的殲-20。

(中時電子報)