部署對台一線 陸作戰旅殲-20首曝光 10:432019/07/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 進行實戰化訓練的解放軍東部戰區空軍航空兵作戰旅殲-20戰機。（解放軍空軍發佈） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍殲-20戰機 隸屬解放軍東部戰區空軍航空兵作戰旅的殲-20戰機24日首度曝光，象徵它正式邁入5代機時代。 據觀察者網與新浪軍事25日報導，這是解放軍率先換裝4代機的單位，前身是抗美援朝戰場上英雄的王海大隊。解放軍空軍官方微信號「空軍發佈」24日在名為「新時代，空軍加快提升戰略能力維護國家空天安全」的新聞中，曝光了機號為「62001」的殲-20。 (中時電子報) #殲-20 #台灣 #解放軍 #東部戰區 #隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 14:162019/07/18 軍事 殲-20與殲-31爭鋒 力拚上陸航母 09:212019/07/19 軍事 陸2轟-6作伴 俄機入領空 韓狂發360彈 15:142019/07/23 軍事 中俄轟炸機巡航 傳模擬打駐日韓美軍 11:012019/07/24 軍事 不甩陸對台動武說 美艦穿越台海 08:212019/07/25 軍事 軍事熱門新聞 不甩陸對台動武說 美艦穿越台海 - 軍事 殲20將有新隱形衣 陸新技術要超越美F22,F35 - 軍事 部署對台一線 陸作戰旅殲-20首曝光 - 空軍 阿根廷選擇韓國FA-50戰機 - 軍事 陸新15式輕坦克 穿甲彈號稱對付台版M1A2T - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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