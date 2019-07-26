林智堅在車上向侯友宜請教輕軌建設問題。(吳亮賢攝)

座談會後2人互送伴手禮。(吳亮賢攝)

新竹市長林智堅今日下午特地北上淡水，和新北市長侯友宜請益淡海輕軌建設經驗，侯友宜先帶著林智堅實際搭乘輕軌，隨後到淡水國民運動中心進行交流座談，林智堅大讚淡海輕軌「車體非常新穎，內外空間、動線都規畫的非常好」，也感謝侯友宜不吝賜教，侯友宜則表示，「拚建設不分你我，一起為故鄉努力，讓台灣變得更好。」

今日下午2時，侯友宜和林智堅相約輕軌紅樹林站出發，沿途欣賞淡水河景致，林智堅在車上也不斷向侯友宜提出問題，包括沿線噪音以及對地景的影響，侯友宜則以過來人經驗一一耐心回答。

林智堅指出，新竹市是全國最幸福的城市，不僅有科學園區，市民創稅也非常高，但卻始終缺少大型運具，在爭取到前瞻經費建設新竹輕軌後，目前已進入可行性評估期末階段。

林智堅表示，淡海輕軌啟用後廣受新北市民好評，因此特別北上向侯市長請益，「乘坐後感覺非常好，車體非常新穎，內部空間、動線都規劃的非常好，在最佳導遊侯市長介紹下，一路欣賞觀音山、淡水河的風景，新北輕軌不只是運具，更成功帶動觀光。」

侯友宜在座談會中也分享新北經驗，強調「國車國造」重要性，「面對建造完的維護管理，以及未來的擴展線，國車國造是輕軌發展的很重要的方向，更可以培植國家的軌道工程，我們要把根留在台灣、留在我們的故鄉，好好的建設。」

對於林智堅特地北上參訪，侯友宜大讚「林市長的用心令人肯定」，侯表示，「新竹、新北有很多共同點，拚建設不分你我，一起為故鄉努力，讓台灣變得更好。」

(中時 )