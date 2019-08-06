SR-71黑鳥戰機的10項驚人特性

洛馬公司2013年11月推出6馬赫的SR-72偵察機之前，具有3倍音速的美軍經典高空偵察機SR-71仍是全球速度最快的軍用載人飛機。它的速度快到沒有導彈能追得上並打得到，換句話說，雖然它也是首架使用隱形功能設計的戰機，但它的超高速度讓它獲得與隱形功能同樣強大的戰力。

據《戰爭很無聊》(War is Boring)報導，美軍早先使用的高空偵察機U-2設計建造於20世紀50年代，設計師克拉倫斯．凱利．約翰遜(Clarence “Kelly” Johnson)早已預料到它將很難躲避敵方的防空武力。但在冷戰時期為了收集蘇聯的軍事動態，美國詹森總統1964年宣布洛克希德公司開發了先進偵察機，又稱為臭鼬工程，它的速度可以快到沒有任何飛機可以追上。

報導說，黑鳥SR-71的性能在當時完全是難以想像的。它高速可以達到音速3.5倍，大約是時速4284公里，拍攝地面照片時的高度大約是珠穆朗瑪峰高度(8848公尺)的3倍，由於空氣太過稀薄，戰機飛行員必須穿著像太空人一樣的全氣壓式服裝。

黑鳥戰機在1999年10月9日除役前，執行了30多年的軍事任務從未失敗過，這絕不是敵方沒有嘗試擊落它，而是他們的戰機與防空導彈對它根本束手無策。其中最重要的原因有二：隱形與高速。

SR-71是首架採用低雷達反射設計的戰機，同時機翼與機身有吸收雷達電磁波的特殊塗，這讓它的雷達橫截面相當於一架小型輕型飛機。而另一重要因素就是3.5馬赫高速，它讓SR-71在敵方雷達屏幕上出現的時間極短，防空導彈的雷達很難準確計算出擊落SR-71的位置。加上SR-71還有精密的電子干擾裝置，敵方雷達無法判斷它的方位。

報導表示，SR-71的高速讓防空導彈打不中，速度最快的戰鬥機也追不上。1976年12月6日架米格-25戰機叛逃到日本的前蘇聯飛行員維克托．貝倫科(Viktor Belenko)，在他的《米格飛行員》一書中證實：蘇聯戰機根本飛不到SR-71的高度，SR-71甚至會在空中戲弄蘇聯戰機，再以驚人的速度飛奔而去。

貝倫科說，蘇聯當時構想了一個攔截計劃，在SR-71前方與下方各安排一架戰機合圍，當SR-71通過戰機前方時，蘇聯戰機再發射導彈攻擊。不過蘇聯沒有成功，因為SR-71飛得太高、太快，米格-25速度追不上，雷達也偵測不到它；其次是就算發射了導彈，在27,000米以上的高度導彈完全沒用。在這種高度，如果從後面追擊，空對空導彈速度追不上SR-71的巡航速度；而如果要對它迎面射擊，雙方接近速度更快，導引系統無法進行這麼快速的計算。

報導指出，導彈在SR-71巡航高度無法發揮作用，是因為大多數空對空導彈的設計都是為在9000公尺以下密度較高的空氣中進行機動以擊落敵機。前SR-71飛行員葛理翰(Richard Graham)在他的著作中解釋，SR-71巡航高度2萬多公尺，空氣極度稀薄，導彈幾乎都沒有什麼機動能力。

洛馬公司在推出6馬赫的 SR-72時提出「速度是全新的隱形能力」的新口號，但這口號實際上一點也不新鮮，因為過去60年來，超高速度一直是保護高空間諜飛機的最有效手段。

(中時電子報)