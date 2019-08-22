美國近期屢屢傳出比特犬攻擊鄰居致死案件，包括一名16歲少年、一名9歲女童都同樣遭到鄰居飼養的3隻比特犬圍攻、咬死，不只比特犬，專家說路上若遇到其他兇猛野狗，有以下幾招可以保護小命。

專家示範遇到犬隻攻擊時，可以用這些方式讓狗退開。

美國密西根州吉尼斯郡（Genese County）動物監控中心主任華勒斯（Paul Wallace）接受當地電視台WJRT-TV專訪時說，民眾如果突然被猛犬攻擊、狠狠咬住不放，千萬別用手撬開牠的下巴，而是應該用類似警棍的棒子或是木棍來鬆開牠的嘴巴。

如果你和友人同行，卻不幸只有自己遭到攻擊，這時候可以試試「手推車術」（wheelbarrow），就是其中一人抓住狗的後腿，把兩隻後腿舉起來轉一轉，盡量轉多次，不久後狗就會退開。

另外還有大家都知道的常識，當你在戶外慢跑時被狗追，其實如果你轉身面向牠們，而且不露出任何畏懼的表情，通常牠們也會退開。

(中時電子報)