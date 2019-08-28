美國大學即將迎來秋季新學期，許多學生已返校整頓宿舍、準備迎接新生活，不過一名17歲巴勒斯坦籍哈佛大學新生，日前飛抵美國機場卻遭到移民官取消簽證、遣返回家，他說原因是移民官看到他的朋友在網路上留下反美言論。

美國緊縮移民政策逐漸影響到持有簽證的合法留學生？綜合哈佛大學學生報《哈佛紅報》（Harvard Crimson）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，住在黎巴嫩的巴勒斯坦籍17歲哈佛新生艾加韋（Ismail Ajjawi）日前搭飛機飛抵波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）後，遭到移民官扣留長達8小時。

他說自己和其他幾名國際學生遭到扣留，移民官一一對他們問話後，其他留學生陸續獲准離開，不過一名移民官持續盤問他的宗教信仰等相關問題，接著移民官要求檢查他的手機和筆電，檢查了大約5小時後，對方開始詢問他的朋友在網路上的行為。

艾加韋描述，自己多次向移民官討回手機，以向他們解釋整個情況，移民官都拒絕，並且命令他在位子上坐好。後來移民官把他叫進另一間辦公室，並開始對著他破口大罵，說發現他的朋友們在網路上貼出反美言論，艾加韋解釋自己和這些貼文無關，而且也沒有對這些貼文按讚、分享或是留言，自己也從未在網路上討論這些言論，認為自己不該為朋友的言論負責。

接下來移民官就逕自取消了艾加韋的簽證，並且告訴他會被遣返回國，讓他打電話回家告訴父母。

針對艾加韋被拒絕入境，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）證實確有此事，不過他們僅發布一句聲明回應，該聲明說，「根據邊防盤查掌握到的訊息，這名人士被視為不准進入美國。」其餘細節並未透露。

艾加韋目前已返抵黎巴嫩，他說會持續透過律師解決簽證問題，希望趕在9月3日開學前抵達學校。

報導說，哈佛大學生被拒絕入境的情況相當罕見，2017年也曾有4名哈佛學生遇到類似情況，不過他們都是碩士生，當時川普簽署行政命令，即刻禁止7個中東國家人民入境美國。

值得注意的是，哈佛大學校長貝考（Laurence Bacow）7月才致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國土安全部（DHS）代理部長麥克利南（Kevin McAleenan），表達他對移民政策的關切，他信中指出有學生表示他們在取得簽證過程中遇到困難。

(中時電子報)