中國醫藥大學邀雲林縣長張麗善（前左四）參加北港分部新生始業式。（張朝欣攝）

雲林沿海唯一大學始業式 張麗善邀學子行銷雲林之美

雲林縣長張麗善2日出席中國醫藥大學北港分部新生始業式，這是北港分部設校35餘年來首度邀請縣長為新生們致詞，張麗善鼓勵學子們「帶著理想上路」，歡迎大家來到雲林縣展開大學的「第1哩路」，一起行銷雲林之美。

中國醫藥大學於1984年5月由教育部核准在雲林縣北港鎮成立分部，為雲林沿海唯一大學校區，大學部除醫學、中醫、學士後中醫、牙醫、藥學系外，各學院大一新生都在北港分部接受通識科目教育，透過「書院教育」進行生活學習。

中國醫藥大學北港分部2日舉辦新生始業式，由中國醫藥大學校長洪明奇、中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳錫金等人共同主持，校方特別邀請雲林縣長張麗善致詞，希望藉由地方首長的介紹，讓新生們更加了解雲林之美。

張麗善首先歡迎來自各縣市的青年學子進入大學的「第1哩路」來到北港鎮，雲林縣為農業大縣，也是人文薈萃的好地方，希望大家體會雲林獨特的在地力量，並祝福新生們有個美好新生活的開始「帶著理想上路吧」。

張麗善表示，她本身是護理工作人員，非常了解醫學相關科系學生的辛苦，希望大家能夠堅持自己的初衷，畢業後本著「醫者父母心」精神照顧病患，造福更多需要幫助的人，進而實現自己的人生夢想。

張麗善最後強調中國醫藥大學北港分部作育英才已逾35年，提升地方教育文化水準、廣受好評；北港媽祖醫院則自1985年營運，守護雲林沿海偏鄉民眾健康，她在這裡要致上最深的敬意與謝意。

(中時 )