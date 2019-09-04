香港行政長官林鄭月娥晚間6點發布電視公告，正式宣布撤回修例，並對示威者的五大訴求再次一一回應，也提出四項行動，盼打破香港的困局。

行政長官林鄭月娥今日（九月四日）向全港市民發表講話的全文：

各位香港市民：

逃犯條例修訂所引起的示威和衝突，已持續兩個多月。對很多香港人來說，我們這個城市變得很陌生——一次又一次的暴力事件，造成許多市民、警察和記者受傷；一向安全、有效率的機場和港鐵，被人惡意破壞，造成混亂；道路和隧道突然會被堵塞；旅客擔心香港還是否安全，不願來港旅遊和經商；家人、朋友之間因不同見解而反目，持不同意見的人在街上、在學校、在網上遭受欺凌，甚至互相攻擊。

這兩個多月發生的事，令每一個香港人都感到震驚和傷心，亦令大家對香港感到焦慮和痛心。大家都很焦急，希望可以盡快走出目前的困局。

對於示威人士提出的「五大訴求」，我們在不同場合都回應過—

一、 有關撤回條例草案，我在六月十五日已經宣布暫緩條例草案，之後亦表明，修例工作已經完全停止，條例草案明年七月便會自動失效；

二、 有關成立獨立調查委員會，政府認為有關警方執法行動，應該按既定機制，交由專責的獨立監警會處理，而不應該另設獨立調查委員會。監警會除了處理有關警方的投訴，亦正按照其法定職權，詳細審視六月九日開始，發生的一連串大型公眾活動，市民很關注的七月二十一日元朗襲擊事件是其中一個重點。審視工作的目標是重組事實，評估警方的處理，並提出改善建議。監警會已經成立國際專家小組，協助委員會工作，報告的內容和建議都會公開；

三、 有關示威活動的定性，我們多次重申，法律程序上不存在「暴動定性」。律政司已清楚指出，每宗案件的刑事檢控決定，都是按證據、按法律、按《檢控守則》作出；

四、 有關要求釋放所有被捕人士，不檢控、不追究違法的人，這些要求是法治社會所不能接受的。根據《基本法》，律政司的刑事檢控決定，必須不受任何干涉，否則有違香港的法治精神；

五、 有關雙普選，這是《基本法》訂下的最終目標。要實現這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和及互信的氛圍下，以務實的態度進行討論，否則只會令社會更加撕裂。

這五點回應是平衡了不同因素而提出，我知道，我們的回應未足以平息社會上許多人的怨氣，但不斷升級的暴力，持續衝擊社會秩序，又能否解決目前的困局呢？請大家想一想，我們是否應該透過對話，為香港尋找出路？

很多人說，展開對話要有基礎。作為行政長官，我有責任盡一切努力，在種種局限下尋找社會向前行的機會。我現在提出四項行動，希望作為社會向前行的起點。

第一，特區政府會正式撤回條例草案，完全釋除市民的疑慮。保安局局長會在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案。

第二，我們會全力支持監警會的工作。除了邀請海外專家，我已委任兩位新成員加入監警會，他們是余黎青萍女士和林定國資深大律師。我向大家承諾，政府會認真跟進監警會日後提交的報告建議。

第三，由今個月開始，我和所有司局長，會走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士，透過對話平台，將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法；

第四，我會邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。經過兩個多月因修例工作引起的衝突，大家都意識到，我們眼前的矛盾是反映了長期積壓的政治、經濟和社會問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇，以至公眾參與決策等。我們的對話平台，亦可以讓大家一起探討這些問題。

各位市民，持續出現的暴力正動搖香港法治的根基，極少數人挑戰「一國兩制」，衝擊中央政府駐港機構，污損國旗、國徽，將香港推向危險的境地。無論市民對政府或對社會現況有多大的不滿，暴力絕對不是解決問題的方法。目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序。政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。

我和團隊很希望，今天提出的四項行動，可以為打破困局行出一步，以對話代替對立，為社會帶來改變。

(旺報 )