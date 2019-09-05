去年普悠瑪意外，有一半往生者皆為董家親友。（圖／中時資料庫）

因普悠瑪翻車事故奪走8條人命的台東董家，今年又發生董家三弟落海險遭捲走，以及自家海鮮餐廳遭遇祝融的意外，今爆出董家收到匿名信，信中直指董家遭遇連番事故是長期殺生所致，但中國五術風水命理學會副理事長張淜瑞說，殺業不致於影響整個家族，董家應該要去查陰、陽宅出了什麼問題。

張淜瑞說，殺業對個人影響較大，俗稱個人造業個人擔，不致於禍及整個家族，董家的狀況應該是陰宅和陽宅的問題，尤其是陰宅會影響整個家族，建議董家可以找信任的專家先了解一下，去年普悠瑪翻車事故後，從招魂、法事到安葬，是否都合到正確的時間和方位，是否全都安頓好，之後再去看陰宅的環境，了解是否有影響陰宅磁場的因素。

相較於陰宅會影響到後代子孫及整個家族，張淜瑞表示，陽宅主要是影響住在裡面的人，例如遭遇祝融的餐廳，是否在風水上有什麼問題，也可請專家一併了解。

但張淜瑞也強調，風水的好壞不只是地利，還要配合天時、人和，所以才有天時地利人和的說法，同樣一個地方，別人住起來不平順，或許有人住起來反而很興旺，所有因素都要綜合起來，才能判斷好壞。

(中時電子報)