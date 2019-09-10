日韓關係因「前徵用工」（遭日本企業強徵的南韓勞工）問題惡化，程度被日媒視為二次大戰以來最嚴重，未來雙方關係能否改善或將更進一步惡化，日媒分析，有3個機會值得關注。

日本共同社報導，日韓關係進入二次大戰以來最差的時期，目前也看不到雙方關係修復的徵兆。對日本強化出口管制，南韓持續反彈，前徵用工問題也陷入死胡同。日韓雙方當局都在關注未來3個可能修復彼此關係的機會，但只要雙方不嚴肅以對，可能就很難取得進展，甚至讓兩國關係更加惡化。

這3個機會包括日本明天將進行的內閣改組、10月22日要舉行的日皇德仁「即位禮正殿之儀」，及預計12月下旬要在中國舉行的日中韓領袖會談。

首先在內閣改組部分，南韓方面關注日本外務大臣河野太郎及經濟產業大臣世耕弘成的去留。河野在前徵用工問題上對南韓一直抱持嚴厲批評態度，世耕同樣用嚴厲態度在執行出口管制措施。

南韓政府相關人士說，如果這兩人能離開現職，整個氣氛就會改變，也可能重新檢視對南韓的外交方式。

由於日本駐南韓大使、日本外務省亞洲大洋洲局長及綜合外交政策局長等人，大概也都在這個時期有所異動，是日韓可以重新來過的時機點。

不過，在前徵用工問題上，日本首相安倍晉三要求南韓回應的態度並未改變，加上執政黨內也有資深議員採取對南韓強硬立場，內閣改組能不能成為日韓關係改善的誘因，目前仍難預料。

接下來更值得關注的機會就是「即位禮正殿之儀」，美國跟中國都已決定屆時出席人選，南韓到目前仍未宣布派誰赴日。

「即位禮正殿之儀」舉行時，會有近200個國家的國王、領袖等高層人士與會。如果參照平成年代的即位禮，南韓這次有可能派出「知日派」的國務總理李洛淵。

李洛淵去年3月在巴西一場國際論壇上，曾與當時還是皇太子的德仁交談。根據當時南韓媒體報導，李洛淵向德仁表達「會為韓日關係發展持續努力」；德仁則表示「作為學習歷史的人，希望能在反省過去情況下構築良好關係」。

李洛淵曾在2015年希望還是皇太子的德仁訪問南韓，雖然最後無法成行，但李洛淵去年在巴西也再度對日皇訪問南韓表達期待之意，並表示希望能在東京與德仁再度會面。

如果李洛淵能順利在10月出席德仁即位禮，將有助年底可能舉行的日中韓領袖會談，為實現日韓領袖會談做好準備工作。

不過，南韓反日情緒未見平復，輿論可能強烈反對李洛淵出席即位禮；再加上南韓近期可能把日本剔除在適用貿易優惠國家外，雙方關係裂痕更深、李洛淵的訪日困難度就跟著提升。

更別說如果南韓決定缺席即位禮的話，對日韓關係就如雪上加霜；再加上日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）11月23日將失效，日韓要舉行領袖會談的機會也將隨之消散。

(中央社)