說到澳洲就馬上想到袋鼠，越來有越多臺灣人去澳洲打工度假，體驗當地生活。這時候伴手禮、紀念品就少不了，你知道有一種超特別的禮物，是用澳洲原生動物，袋鼠製成的。一名網友收到一個皮製錢包，在知道是袋鼠的「國寶」做成後，表情露出「蛋蛋的哀傷」。

袋鼠是澳洲的國寶，是澳洲特有演化古老動物，種類約有50餘種。由於袋鼠繁殖力強、也非保育類動物，澳洲政府特別核准「屠宰令」，以解決袋鼠繁殖過度的問題。不僅讓袋鼠成為食用肉，尚有毛皮加工，製作成皮件。而其中最特別的就是拿澳洲國寶的「寶貝」製座成商品。

袋鼠「子孫袋」做成的錢包，當地人相信會帶來幸運，也能為家裡「添丁生財」，如同袋鼠驚人的生育力一般。（摘自爆廢公社）

澳洲袋鼠種類繁多，從30公分到2公尺高的袋鼠都有，因此「寶貝袋」也有不同尺寸讓人挑選。（摘自爆廢公社）

所謂寶貝，就是袋鼠先生的「子孫袋」，商人腦筋無庸置疑，真是把袋鼠的全身上下運用到極致，還造成熱賣。當地人相信會帶來幸運，也能為家裡「添丁生財」，如同袋鼠驚人的生育力一般。

澳洲袋鼠種類繁多，從30公分到2公尺高的袋鼠都有，因此「寶貝袋」也有不同尺寸讓人挑選。不過由於一隻公袋鼠只能產一個，網友在《爆廢公社》上表示，真的有種「蛋蛋」的哀傷。

(中時電子報)