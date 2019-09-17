路嘉欣推新專輯《落落大方》，17日舉辦聽歌會，睽違17年重拾麥克風當歌手，她表示近年來有些唱片公司接洽談合作，剛好因要拍戲而無法兼顧，不過她提到曾有某家唱片公司從音樂到造型都有討論，最後因為她的眼皮是內雙，高層建議她去割雙眼皮，「我就覺得太荒謬，出個唱片還要割雙眼皮，當下就憤而拒絕，想說如果他們重點放在這，之後溝通也不會太順利。」

她新歌〈凡腦〉是由謝震廷為她填詞譜曲量身訂做，昨謝震廷到場力挺，她表示先前主動向謝震廷邀歌，當時先喝酒壯膽才主動搭訕，不過謝震廷快3個月才點頭答應，謝說：「工作太忙比較少回簡訊，〈凡惱〉就給妳唱吧！」她當下忍不住舞台劇後台喜極而泣，「圓一個我跟偶像合作的夢。」

而她與好友吳青峰共同完成首波主打歌〈蝕日〉，這也是吳青峰第一次與人共同創作，他把這珍貴的第一次送給路嘉欣作為禮物，吳青峰表示如果要幫路嘉欣做一首新歌，他希望這首歌會是他們兩個一起創作。

被問及感情近況，今年40歲的路嘉欣坦承有穩定交往對象、是圈外人，「其實已經交往三年以上，穩定中成長。」至於會邁入結婚？她說：「爸媽都沒有逼婚，加上姐姐也都已經結婚了，比較沒有這方面的壓力，目前順其自然。」

(中時 )