鴻海創辦人郭台銘12日退出國民黨前，國民黨31大老親筆簽名並在3大報刊登聯合聲明，要郭團結。台北市長柯文哲卻驚爆，該聲明簽名的31個人中，至少15個以前勸進過郭。

該聲明31位大老，包括國民黨榮譽黨主席連戰、吳伯雄、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌，以及工商協進會理事長林伯豐、全國商總理事長賴正鎰、中華民國婦女會總會理事長蔡鈴蘭、前國安會祕書長胡為真、前行政院長劉兆玄等，可說聲勢浩大。

針對該聲明，據聯合新聞網報導，柯P說，要是他，就看一看，笑一笑就好，但郭台銘太在意了，對人情世故不夠練達，有時人生不妨糊塗。更直言商場跟政治不一樣，政治更齷齪。

被問到郭台銘還有可能去幫忙國民黨總統參選人韓國瑜嗎？柯P回說，他不能替郭回答，主持人再追問，「你判斷呢」，柯P強調，他就是不喜歡去干涉，這也是他的優點，何必去替人家做決定。

(中時電子報)