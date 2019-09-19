網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？網路節目主持人彭文正指控蔡英文論文涉作假，已被蔡提告妨害名譽，但風波始終沒因此而平息，反而越燒越旺！有網友就表示，現在一堆人不去注意國家內政，卻只注意小英論文的真假，不是很無聊？有網友回應，當初民進黨抓台北市長柯文哲小辮子都不無聊，現在卻喊無聊，英粉邏輯沒救了！

網友gene3706於批踢踢發文表示，看看大家打小英什麼，假論文(偽造文書、詐欺)，私菸案(走私)、慶富案、兆豐案、大寮水上樂園弊案、大創案、彰銀案、地震基金案、PChome案、樂陞案、幸福人壽掏空案、永豐案、中資入股陽信案、華映補貼案、國發基金弊案、普悠瑪貪污案、中科標案、屏東養雞場案......(貪汙、關說、內線交易)等。

該網友更表示，再看看英粉打韓柯什麼，失言、破英文、遲到、不顧市政、烙跑市長，發現什麼了嗎？大家打英是打她做了違法的大壞事，英粉打別人卻是專挑那種根本不違法的小事，結果英粉現在說打這個很無聊，這價值觀讓該網友真的醉了，看來在你們眼裡顏色對了就算殺人放火也沒關係，當殺人犯罵小偷罵得比誰都大聲，大家就只怪小偷不怪殺人犯了！

不過，網友lavarslaker卻有不同看法，他表示大家難道都沒想過，為什麼蔡英文不主動公佈論文的可能性，除了不想有人抓著小辮子亂鬧外，大家難道從未想過，是蔡英文希望這話題一直保持溫度不要斷？讓政經一直搞，甚至故意告他，去激怒彭文正一直追罵保持話題溫度，最大得收穫就是稀釋一堆內政政策得檢討，避免民進黨去面對這些跳票的政策。讓你們繼續深入論文話題，反正我不講清楚，也樂得你們在論文話題上鑽。內政對民進黨有殺傷力，還是蔡英文的論文？這還要他說嗎？

(中時電子報)