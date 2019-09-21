台灣隊喜獲第一名、葡萄牙第二、第三名則為義大利。(Caputo - Il Mulino di Napoli粉專)

狂賀！台灣隊在國際賽事再傳捷報，3披薩職人赴義大利拿坡里參加「第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」（International Caputo Cup），最終擊敗各國選手，獲得第一名的殊榮，更是打敗披薩發源地地主隊，義大利。

根據《上報》報導，本次CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽，台灣參加選手是由台北「BANCO Pizza」李品儀、高雄「波市多 Pizza」蔡松霖、新北「Gino Pizza」鄭羽辰組成的台灣隊。每隊選手分別要做出「瑪格麗特」、「瑪莉娜拉」、「創意披薩」三款披薩，根據分數加總後進行排名。最終台灣隊喜獲第一名、葡萄牙第二、第三名則為義大利。

據選手透露，本次披薩製作除了技術上的手藝，更需懂得判斷「發酵」的能力，因台灣氣候濕冷，正統拿波里披薩的麵糰需要在前一天製作，再經過長時間的發酵，相較之下無法用在台灣製作披薩的經驗判斷，因此更考驗選手如何拿捏控制濕度的技巧。

來自台北「BANCO Pizza」的李品儀，是本屆比賽，在各國的選手之中，唯一得到金牌的女性選手。（摘自BANCO PIZZA臉書）

特別值得一提的是，來自台北「BANCO Pizza」的李品儀，是本屆比賽，在各國的選手之中，唯一得到金牌的女性選手。本科是念設計的李品儀，因懷念過去在餐飲服務招待客人的美好經驗，放下設計工作，投入餐飲的懷抱。除了本屆摘金外，她也成了歷年來唯一的女性冠軍選手！

最後再次恭喜3位職人替台灣爭光，周末有空也去3位職人分別在台北、新北及高雄的店嚐嚐看「世界冠軍級別」的Pizza 吧！

(中時電子報)