大政治大爆卦-無色覺醒》韓意外現身「柱」講 再破朱韓不和謠言! 14:192019/09/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統提名人韓國瑜今中午為國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱站台，前新北市長朱立倫也到現場，這也是韓國瑜、洪秀柱、朱立倫三人首度同台。韓意外現身「柱」講，再破朱韓不和謠言! 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 《大政治大爆卦─無色覺醒》反制卡韓、回防郭董、團結闢謠 韓拚勝選掃雷斬韓黑？ 14:202019/09/18 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》黑韓生產線 綠側翼＋綠網軍＋綠議員 14:132019/09/19 政治 建議韓請辭 陳揮文「被罵北七」回應了 00:032019/09/20 娛樂 「校花級藝人」火辣現身北捷 網暴動求巧遇 10:212019/09/20 娛樂 蘇打綠明年復團回歸 團長阿福揪小威現身揭密 13:112019/09/20 娛樂 大政治大爆卦-無色覺醒》綠營外交公式 掌握→斷交→陸打壓 14:162019/09/20 政治 署長現身派出所強調警制服象徵公權力 會持續革新 17:382019/09/20 社會 女星現身機場下衣失蹤 舉手露出1／3屁屁網傻眼 19:012019/09/20 娛樂 大政治大爆卦-無色覺醒》韓快閃台中後奔屏東 日衝半個台灣 下架DPP拚了! 14:192019/09/21 政治 陸兩款新式無人機10.1現身 04:092019/09/22 焦點新聞 政治熱門新聞 蔡論文最大秘密？網赴LSE查證後大吃驚！ - 政治 驚！深藍票倉聽到這番話 網估韓國瑜下場 - 政治 與台灣斷交原因 吉里巴斯總統竟回這一句 - 政治 LSE圖書館封館1個月為難聞香團？ 網友打臉彭文正 - 政治 影》情義相挺！韓出席洪秀柱造勢 與朱立倫同台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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