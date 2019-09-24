如果你正打算換手機，那再換手機之前，請先閱讀完這篇文章。根據紐約時報首席科技消費作者Brian X. Chen的文章指出，有很多陷在「2年到了就該換一隻iPhone手機的迷思當中」。（摘自Apple官網）

新iPhone已經熱烈開賣，你身邊已經有朋友搶到熱騰騰的iPhone 11、iPhone 11 pro了嗎？或是你自己也正在煩惱該下手哪隻新機，遲遲無法決定。如果你正打算換手機，那再換手機之前，請先閱讀完這篇文章。根據紐約時報首席科技消費作者Brian X. Chen的文章指出，有很多人陷在「2年到了就該換一隻iPhone手機」的迷思當中，而生在智慧型手機黃金世代，舊思維是時候更新了。

Apple 秋冬新品發表會後，隨著新世代I Phone的亮相，資深科技消費專欄作家Brian X. Chen便在《紐約時報》發表了一篇名為「用不一樣的思維，在這智慧型手機黃金年代」的文章，他透過平鋪直述的敘述，清楚道出新發表的iPhone與前作的差異，並呼籲大眾跳出「每2年就更換新iPhone」的舊框架。

作者表示，坊間一直對於iPhone更新週期有著大概是每2年一次的印象，不過在今年的iPhone 11、iPhone 11 pro發布後，該「重新定義標準」了。怎麼說呢？Brian X. Chen強調正因為當今社會大眾正處於「智慧型手機的黃金年代（Golden Age of Smartphones）」，手機的革新已進入穩定發展。規格的確有持續提升，不過不再像先前如此跳躍性的進步，因此，智慧型手機的生命週期順理成章地延長。

Apple 秋冬新品發表會後，隨著新世代I Phone的亮相，資深科技消費專欄作家Brian X. Chen便在《紐約時報》發表了一篇名為「用不一樣的思維，在這智慧型手機黃金年代」的文章。（摘自Apple官網）

對iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max的性能、作業系統、CPU、鏡頭、價格等功能，作者絕對不予反駁，這次的確是再一次升級。不過他也提到，三年前發售的手機現在依然速度夠快，功能強大。例如，2016年推出的iPhone 7至今仍是一款非常出色的手機，擁有一流的鏡頭，搭配極高的速度。

Brian X. Chen並不空口說白話，他將2019年新出的iPhone11系列與2017年發售的iPhone X做了比較，他坦言「的確是有提升，但是升級效果差異不大」。新增的「超廣角鏡頭」和「夜拍模式」是新作的2大特點，然而，因為這兩點，就值得花1000美元去做「升級」嗎？

「所以我要如何判斷該不該換iPhone」？Brian X. Chen提供了參考，若你現在手機仍是還屬於iPhone 6S以前發售的機種，絕對該換新手機了，因為ios13不提供先前系統的更新，不換新手機實在過意不去；若你握有發售僅2年的iPhone X，實在沒必要花700至1000美元的價格去做升級。相對地，再過1, 2年，就有機會嘗到「跳級」的甜頭。那時可能是一款可以使用5G高速網路的iPhone，也可能是一款可以為蘋果手錶無線充電的智慧型手機。

「你該不該每2年就換一次iPhone」？生在智慧型手機黃金年代，有點耐心是值得的，跳出舊有手機生命週期框架，更應如此。

(中時電子報)