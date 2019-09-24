31歲顧姓薩克風男性街頭藝人，利用少女追韓國Super Junior及BTS等人氣男團，佯稱他是「女」粉絲，要求少女自拍裸照及影像傳送給「她」，就會幫忙加入粉絲後援會、取得演唱會門票。隨後，竟加碼要索猥褻照片，若拒絕就恐嚇要公開裸照。檢警追查有上百名少女受害，並已過濾出48名被害人，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

起訴書指出，顧男自2013年間起，鎖定網路追星少女，自稱是韓國知名人氣男團Super Junior及BTS的「女」粉絲，且是後援會成員，如果依指示作為，就可幫忙協助加入後援會，或取得周邊商品及演唱會門票，甚至在演唱會後台，與愛慕的明星見面。

少女信以為真，為圓追星夢依顧男指示，透過臉書傳送自拍裸露、猥褻照片及影像。事後，顧男再加碼要索續傳裸體、裸舞及猥褻等照片及影像，少女若拒絕，就恐嚇要將他手上已有的裸照發送給網路友人觀賞，少女因畏懼只好繼續被他予取以求。

顧男並透過Messenger詐騙少女，他有可提供賺錢機會的「公司」，擁有已預先儲值的客人，少女只要依他指示，透過視訊傳送猥褻及裸露照片，就可以獲得金錢。豈料，顧男竟扮演「公司」及「客人」2種角色，由「公司」設定換錢界線、再以「客人」控制給分。此外，顧男並假冒客人與少女等裸身視訊，趁機截圖，再恐嚇叫少女傳猥褻照給他。

有2名被害少女向警方報案，警方在2019年2月10日到顧男住處搜索，在他身上找到1支隨身碟，內容竟都是被害少女的裸露、猥褻照片及影像，約有上百名少女受害，目前已過濾出48名受害人。

顧男否認犯行，辯稱照片及影像都是從網路下載而來，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

(中時 )