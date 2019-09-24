全台首輛MIT無人自駕小巴WinBus，從彰濱工業區車輛研究測試中心大門運行至台灣玻璃博物館，首次上路運行十分順暢平穩。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）在經濟部次長王美花（右二）見證下，與車測中心、勤崴國際等簽署三方MOU合作備忘錄（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左五）、經濟部次長王美花(左四)與縣籍立委等人一同體驗搭乘WinBus無人自駕小巴，首航十分順暢平穩。（謝瓊雲攝）

外型靈活俏皮的WinBus，在車輛研究測試中心進行首度亮相運行，未來可望為鹿港小鎮、彰濱工業區觀光工廠，導入智慧觀光接駁。（謝瓊雲攝）

「彰濱智慧觀光接駁線」啟動！台灣首台自研自製MIT自駕小巴WinBus，24日進入彰濱工業區公開試乘，從ARTC車輛研究測試中心自動駕駛到台灣玻璃廟，彰化縣長王惠美、經濟部次長王美花與柯呈枋等多名立委一同乘車體驗。

完全無方向盤及煞車踏板的無人自駕初體驗！王惠美在與車測中心董事長黃隆洲、勤崴國際共同簽屬MOU合作備忘錄，儀式後與眾人一同搭乘WinBus從車測中心門口抵達台灣玻璃博物館，全程4.4公里、順暢平穩。

王惠美表示，鹿港鎮每年觀光人潮逾百萬，透過智慧自駕車接駁，對未來彰化觀光會有很大助力；而彰化縣本身汽車行業蓬勃發展，有許多生產車身、車燈到車用電池等零組件的企業，整體產業鏈也將受惠。

王美花說，這項計畫七個地方政府想要爭取，由彰化縣拔得頭籌，希望能做為示範縣市，讓觀光工廠結合自駕車、行動載具裝置，帶動彰化觀光，有更好的消費契機，讓台灣自駕車產業在彰化落地深耕，有更多運行機會，進而外銷到全世界。

黃隆洲說，WinBus預計在今年年底前，載運觀光客往返台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠及白蘭氏健康博物館，透過實證運行蒐集大數據作為提升研發技術參考，若能順利拿到經濟部核發車牌，未來量產每部造價約在1200萬元。

(中時 )