也許不少人都不陌生，每次國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜辦造勢，都能看見數十萬支持者或多或少身穿國旗裝，到場力挺韓。就有精神科醫師分析這種現象，如同前陣子的「香港反送中穿黑衣運動」、「法國黃背心運動」，其實是一種「結合理念與行動的象徵」，可以達到「創造歸屬、強化群體抵抗力」的心理效果。

據《聯合》報導。精神科醫師楊聰財分析，因為有些人傳達理念的慾望特別強烈，甚至會全身上下，從帽子衣服包包配件，全部都有理念的記號。而這樣的人個性比較自信，對於理念的忠誠度極高，不但會想積極推廣，也很渴望認識同好，對於強烈標記可能引來的衝突，他也比較不畏懼。

楊聰財指出，選擇具有意識形態的服裝，代表這個人想要傳達理念的慾望很強，「希望能夠呼喚理念相近的人，創造群體歸屬感，並且希望更多人凝聚在一起，以強化這個群體對外的抵抗力量」。

他認為，這樣的作法主要是基於理念和思想，與個性無關，不見得代表這個人比較孤獨或不善表達，因為即便個性差異很大的人，都可能會用穿著的方式來傳達訴求。

(中時電子報)