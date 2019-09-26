新竹縣文化局美術館在經過為期5個月的整修後，重新開幕，整理過後的空間視覺更加寬敞、明亮。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局美術館結束為期5個月的整修，即日起重新開幕，不僅空間更開闊、動線流暢，還新增兒童體驗區，使新竹地區的孩子多一個室內空間，可以欣賞美術、拼玩積木，縣長楊文科、文化局長田昭容也歡迎親子攜手看展，豐富文化視野。

新竹縣文化局美術館以總經費1085萬元，在中央補助800萬、縣府自籌285萬的狀況下，展開為期5個月的整修，楊文科表示，美術館的新面貌視覺效果更開闊、明亮，透過專業燈光及可移動設計活動式展板，讓藝術品展示更為多元。

田昭容指出，此次工程設置兒童美術體驗區、戶外展演區，兒童美術體驗區提供繪本、兒童啟蒙彩色拼搭積木，讓孩童進入體驗不無聊，也能與家長同樂。而展演區則鋪設木棧板、綠美化，提升藝術推廣、教育空間。地下室展覽櫃則採用更大塊玻璃，增加展覽空間。

此外，為了便利民眾看展，廁所也設置友善無障礙空間、男女廁所也都有尿布台。新竹縣文化局美術館將以創新育成、多元對話、公民參與、地方美術文化典藏為4大核心，期望藝術家、管理者、參訪民眾都能在美術館陶冶公民美學。

重新開幕的美術館首展將以2019新竹美展、新竹縣美術協會會員聯展、新竹縣花藝協會會員聯展開展，詳細活動資訊可上文化局官方網站及臉書「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。

(中時 )