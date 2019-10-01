宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午斷裂坍塌，年約60歲張姓男子駕駛油罐車恰巧經過而受到重傷，經送往羅東博愛醫院治療後，目前傷況相對穩定，後續將轉送加護病房觀察。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘接受媒體聯訪時表示，張男傷勢主要為左側10根肋骨骨折，右側也有2根骨折，且脾臟及骨盆有出血現象；經血管栓塞治療後，目前傷況相對穩定，後續會轉到加護病房觀察。由於張男同時有左側大腿骨及肋骨骨折，是否需要手術及何時手術會再與其家屬討論。

林志銘說，張男的女兒是院內護理師，院方一定會給予最大的協助，放射科醫師在第一時間透過電腦斷層發現張男脾臟出血，經過栓塞治療後出血狀況已穩定，但後續還需觀察傷況變化。

記者詢問，張男是否已脫離險境？林志銘表示，經過輸血及止血後傷況已相對穩定，另由於張男左側有創傷性氣血胸，醫師置入胸管後，呼吸也已相對穩定。

此外，林志銘說，下午另有2名海巡人員從台北榮總蘇澳分院轉送到羅東博愛醫院，主要是因為協助救難時手腳擦挫傷且喝到海面油汙因而身體不適，經X光檢查後初步沒有大礙；至於是否需要留院觀察，會再視傷患況狀再做決定。

(中時電子報)