Legacy音樂展演空間成立10週年，包括羅大佑、李宗盛、伍佰、蔡健雅、陳珊妮、魏如萱等歌手皆曾在此開唱，將於10月10日於華山的Legacy Taipei舉辦「Legacy十週年派對」，Legacy也規劃頒贈「十週年感謝獎項」，感謝音樂人對Live演出的熱情與投注。

Legacy十週年「還好有她們」獎，參演Legacy經典的系列演唱會之一「都市女聲」5次的蔡健雅獲獎。（Legacy提供）

Legacy家族包括Legacy Taipei、Legacy mini、Legacy Taichung與信義劇場Legacy Max等4種不同規模、型態的場館，今年預計頒發感謝獎項包括「十全十美獎」、「2019秒殺新人」、「還好有她們」、「最佳夥伴」；致敬獎項「聲聲不息」、「台灣搖滾紀事」。

Legacy十週年派對，特別估華頒發「十全十美獎」。（Legacy提供）

「十全十美獎」第一名為演出次數高達22場的蘇珮卿，蘇珮卿曾於Legacy mini開幕期間，連續四個月週週舉辦演出，並參與「星期三不加班」系列實至名歸；從Live House發跡的Ｍatzka，於2009到2010年間的「Forest Night」系列，每月至少舉辦一場演出，共14場的演出與宇宙人並列第五名。第二名為黃玠、第三名為Mary See the Future，接續名次依序為：盧廣仲、Matzka、宇宙人、旺福、Leo37 & SOSS、小球（莊鵑瑛）、1976。

小球在Legacy十週年「十全十美獎」獲第九名。（Legacy提供）

Legacy十週年「十全十美獎」，盧廣仲獲第四名。（Legacy提供）

高爾宣獲Legacy十週年「2019秒殺新人獎」。（Legacy提供）

「2019秒殺新人」獎，包括從1月的ØZI、2月李友廷、7月高爾宣到8月底的9m88，僅發行首張專輯或EP，演唱會票房即秒殺，新銳爵士女伶9m88甚至專輯尚未發行，北中南三場即爆滿完售。2019年怪物級新人輩出，顛覆演唱會的既有模式。

Legacy十週年「聲聲不息獎」頒給搖滾巨星伍佰。（Legacy提供）

「還好有她們」獎，頒發給參演Legacy最經典的系列演唱會之一「都市女聲」5次的蔡健雅，及分別參演4次的陳珊妮與魏如萱。「聲聲不息」獎獻給Live之王伍佰向其致敬，從2009年起與Legacy合作八屆「今夜伍佰」節目，18場演出場場秒殺。

(中時 )