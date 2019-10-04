長大成人之後，兄妹該不該再同睡一張床？一名網友表示，24歲的女生朋友，家中有兩個姊姊、一個哥哥，但她竟長期與哥哥同睡一張雙人床，被男友知道後要求她「盡快搬離」，她代朋友PO網，詢問大家「為什麼不行」？

原PO代朋友在PTT發文指出，由於這名女性朋友家中只有兩張雙人床，因此兩個姐姐睡一張床，她則和哥哥睡一張床，結果大她八歲的男友覺得男女授受不親，而且如果讓別人知道了也不好，要求她盡快搬離。但她自己覺得因為跟大哥感情不錯，而且也僅於親情，一直以來都認為這樣的事很尋常，堂哥、堂姐也都是這樣生活，想詢問大家意見。

網友看到後紛紛留言「小時候就算了，都24了欸」、「妳應該跟兩個姊姊擠1張床(加小床)，或者是搬出去自己住」，雖然大部分網友都覺得不能接受，認為國小畢業後就不適合再同床；但也有網友表示「管太多，妳哥是有怎樣嗎？」、「跟家人睡有什麼好奇怪的？」，還有網友說是「A片看太多」。

(中時電子報)