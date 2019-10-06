在1983年上映的動作電影「第一滴血」(Rambo First Blood)，是席維斯史特龍(Sylvester Stallone)的銀幕代表作之一，這部翻拍自1972年美國動作派驚悚小說家大衛莫瑞爾(David Morrell)同名小說，原意是一部社會控訴電影，但是令所有人都沒想到的是，「藍波」(John Rambo)的形象，幾乎成為那個時代的超級英雄，是硬漢、特種兵的代名詞，而且影響力流存到今天。以下是軍事網(Military.com)所收集到，與藍波有關的8件事。

巴布亞紐幾內亞的卡穆拉族游擊隊，他們沒有制服，但會以藍波的紅頭巾為標誌。(圖/bhutadarma)

1.「藍波」幾乎是巴布亞新幾內亞的神

巴布亞紐幾內亞不是個富裕的國家，當地人觀看電影和電視的渠道有限，但是約翰·藍波的形象，已經融入了島嶼國家的民間傳說。

在當地人卡穆拉族(Kamula)的民間傳說裡，藍波是個偉大的機槍兵，曾經參與布干維爾島(Bougainville)的戰爭長達10年，然後在戰爭結束後，悄然的離開戰場。但是他沒有走遠，要是第三次世界大戰真的爆發，藍波會回來，保衛巴布亞紐幾內亞。在卡穆拉文化中，藍波成了傳說的守護神，是男子漢的代表。 當地游擊隊就叫「藍波斯」。

在電影上映後，特戰刀成了藍波的代表配件。(圖/Anabasis Investments)

2.原著故事中沒有「藍波刀」

在大衛莫瑞爾的原著小說《第一滴血》中，沒有描寫藍波身上攜帶有任何形式的生存刀，更不用說一個利用這把刀對抗壞警長霍普了。不過電影編劇認為，霍普總要找到一個理由拘留藍波，「帶刀」在法規上是一種模稜兩可的拘留理由，同時刀子也成為後續情節的伏筆。然而，電影上映後，生存刀成了熱門潮流物品，連相似的刀子都被稱為「藍波刀」，這樣的發展則出乎所有人意料。

3.最初，藍波並不是殺手

在1983年的第一集《第一滴血》（First Blood）中，藍波沒有殺死任何人。整部電影中只有一人死亡，而那起事故是偶然發生的，一名狂熱的警察在直升機上射擊藍波，藍波拿石頭回擊導致直升機晃動，警察才摔下直升機身亡。

在隨後的續集電影中，藍波的殺敵數不斷增加，在《第一滴血續集》（(Rambo: First Blood Part II)中，藍波解決了76名敵軍，在《第一滴血第三集》（(Rambo III)，殺敵數是132名。至於《第一滴血第四集》(John Rambo)，他似乎只花了0.5卡路里的熱量，就解決了整旅的緬甸軍隊。

4.史特龍討厭《第一滴血》的初剪版

《第一滴血》的初剪版長達三個半小時，史特龍覺得內容冗長又沒重點，而且對話非常糟糕。他決定購買這部電影，並按自己的意思重新剪輯，將這部電影的大部分冗長的對話都刪除了，最後的成果是93分鐘版本，也就是現在所看到的。

史特龍的拳擊片「洛基4」，摧生了終極戰士，有趣的是，原本在洛基系列裡的美國拳手阿波羅克里德，在終極戰士當中也有演出。(圖/20th Fox)

5.沒有藍波就不會有終極戰士

終極戰士(Predator)是1987年，由阿諾主演的戰爭、驚悚、科幻片，攜掛著各種外星武器，又會隱形的終極戰士，日後也成了重要的經典銀幕角色，然而這部電影的源起也和藍波，或者說與洛基有關。

1985年，《洛基4：天下無敵》(Rocky IV)上映，美國拳王洛基·巴波亞（Rocky Balboa）面對的是蘇聯拳王伊凡·德拉戈（Ivan Drago,由杜夫朗格林飾演），好萊塢沒人能確定洛基的下一個對手是誰。幾個編劇開著玩笑聊這個話題，有人信口說「洛基下一個對手恐怕只能找外星人」。結果編劇兄弟組吉姆、約翰·湯瑪斯(Jim Thomas&John Thomas)開始思考這個想法，並寫了一部混合洛基與藍波形象的電影，史特龍覺得這想法太亂來了，沒有接演。於是湯瑪斯兄弟找了同時期的另一位猛男，也就是阿諾來接演，後來劇本再經過幾次修改，就成了現在我們熟知的終極戰士。

阿諾說，他在終極戰士電影中拿的野戰刀，比藍波的刀要大多了。

6.原本藍波要由約翰屈伏塔扮演

想像一下，如果史特龍不加入編劇與演戲，今天的動作電影將是多麼不同? 第一滴血在選角階段時，曾考慮由約翰屈伏塔來演出，不過後來史特龍的名字被提出以後，就取消了這個想法。

據說屈伏塔也可能演出捍衛戰士，扮演獨行俠 。

蒙大拿州林肯縣的亞瑟約翰藍波，為了拯救他的同袍而犠牲生命。(圖/美國陸軍)

7.越戰時期，真實的約翰藍波：

在越戰時期，美軍確實有一名藍波，他叫亞瑟·約翰·藍波（Arthur John Rambo），是美國陸軍第11裝甲騎兵的砲兵。1969年11月26日，他的裝甲車被多枚火箭榴彈(RPG)多次擊中而殉職。

藍波的最後一戰表現了大無畏的精神，他的裝甲車先為其他同伴開路，然後被一枚RPG擊中，車輛還在燃燒，他選擇讓其他車輛先走，他成功完成了這項任務，但該車又被2枚RPG擊中。

這位藍波被追授銀星勳章。

第一滴血結尾

8.原著小說裡藍波死了

多數的觀眾與影評都同意，《第一滴血》的片尾，藍波老兵對美國社會的控訴，升華了全片的主題，這完全是史特龍的貢獻。

大衛莫瑞爾的原著小說裡，藍波試圖攻打警察局，他殺死了幾名警察，但也中彈身亡，據說原本電影的結尾也是樣子的。還記得剛才講到史特龍買下電影，並重新編輯嗎？史特龍決定把電影片尾重拍，他不用小說與劇本的原始結尾，取而代之的是，史特龍問了幾位越南軍醫，他們在返國後遇到了什麼麻煩，就成了電影結尾中的經典講話，讓全世界都知道老兵的心聲。

那部原始電影聽起來很糟糕，感謝上蒼，感謝史特龍。

(中時電子報)