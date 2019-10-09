美國NBA亞當．修華在日本向媒體澄清，莫雷言論對大陸球的影響已經造成，他對此感到遺憾，但NBA仍會支持莫雷表達自已的觀點，這兩者之間並不矛盾。（圖／美聯社）

大陸人對NBA有股狂熱。圖為6月2日，NBA休士頓火箭隊球員戈登在北京指導兒童投籃。（中新社）

為應對中國大陸如排山倒海之勢的反制NBA活動，NBA總裁亞當．肖華(Adam Silver)於8日晚間再發表一份聲明稱，NBA的總裁發了聲明，強調不可能，也沒辦法去管束NBA球員、老闆與員工的談話。資深媒體人黃暐瀚評論，凡事皆有代價，「當言論自由觸犯到某個領域或族群的『禁忌』的時候，你講話讓人不舒服，那群人就不挺你，也是天公地道，不是嗎？」

NBA休士頓火箭隊總管莫雷聲援香港反送中，引爆大陸官方及民間怒火。央視昨在微博宣布「決定立即暫停NBA賽事轉播安排。」NBA總裁亞當．肖華(Adam Silver)於8日晚間再發表一份聲明稱，NBA認識到美中兩國有不同的政治制度與價值觀，來自世界各地的人對不同的問題也有不同的觀點，但裁決這些分歧不是NBA的職責。而且NBA也不能去監管其成員在這些分歧的問題上該說什麼或不該說什麼，因為NBA無權這麼做。

資深媒體人黃暐瀚評論，凡事皆有代價。NBA的總裁發了聲明，強調不可能，也沒辦法去管束NBA球員、老闆與員工的談話。黃暐瀚評，這是實話，但實話，必須付出代價，代價就是，黃暐瀚可能沒辦法繼續在中國大陸賺錢。

黃暐瀚說，你可以講你愛講的，我可以看我愛看的。你講的話我不愛聽，我生氣，所以我不看了，不讓你賺我的錢了，哪個環節有問題？NBA沒問題，央視不轉播也沒毛病，大陸的球迷之後還給不給NBA賺？那是大陸球迷的選擇與自由。

他舉例，就像爐石戰記的香港選手「聰哥」，選擇在比賽之後，戴防毒面罩，喊：「光復香港、時代革命」之後，被取消資格，外加禁賽一年，場邊兩位台灣講評，跟著丟了工作一樣。

黃暐瀚再次說，凡事皆有代價。NBA的言論自由，在世界上大多數的地方，自然沒有爭議，想說什麼，都可以。但當言論自由觸犯到某個領域或族群的「禁忌」的時候，你講話讓人不舒服，那群人就不挺你，也是天公地道，不是嗎？

他舉例，比如說，一個盛讚「九一一恐怖事件幹得好」的歌手，還想去美國發展嗎？美國人可能會吐他口水，管你歌聲再好，觸怒禁忌，美國人不會願意聽。

黃暐瀚說，爐石可以禁賽聰哥，NBA可以繼續堅持言論自由，都可以，這都是自由。但同時，對岸的球迷與電玩迷，也有看球或不看球，玩暴雪或不玩暴雪的自由。各自，有各自的自由。

(中時電子報)